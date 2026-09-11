Piloto de F2 recibe una sanción nunca antes vista en el automovilismo por culpa de su hermana (FOTO)

Santiago Montoya y el momento en el que recibió su sanción.

Santiago Montoya recibió una sanción económica que pocas veces es vista en el automovilismo y todo por la vestimenta que portaba su hermana cuando el monoplaza estaba en los pits durante una de las sesiones de la clasificación del Gran Premio de España.

La FIA anunció el castigo para el piloto estadounidense de 500 euros, ya que su hermana estaba cerca del pit lane con un vestido blanco y no con un pantalón largo, como deben de ir vestidos los ingenieros cuando se lleva a cabo alguna actividad en la pista.

“Por no portar pantalones en un área restringida en el carril de trabajo que estaba junto al carro 11”, es lo que informó la FIA junto al monto de la multa que recibió Santiago Montoya.

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Prema continue to work on Montoya's car in a hope they can get him back out 🛠️#F2 #SpanishGP pic.twitter.com/uUGMidORdM — Formula 2 (@Formula2) September 11, 2026

Santiago Montoya debe de pagar su multa antes de que acabe el fin de semana

Santiago Montoya tendrá participación en el debut del trazado de Madring Sur en el automovilismo profesional, pero el volante debe pagar su multa antes de que finalice el fin de semana.

“La multa de 500 euros debe ser pagada por el competidor en un tiempo de 48 horas luego de la notificación a la cuenta bancaria de la FIA. Vale mencionar que esta sanción no le implica a Montoya la pérdida de posiciones para lo que resta del calendario del GP de España”, se puede leer en el comunicado.

La buena noticia para el volante de PREMA Racing es que no perderá posiciones en la parrilla de salida para el Gran Premio de España en el que se espera haya muchísimas emociones por el trazado que tiene el circuito de Madring Sur.