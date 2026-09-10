“Dos shows, dos días, dos países, un mismo sueño”

Triplemanía por primera vez se llevará a cabo fuera de México y tendrá actividad en dos noches, asegurando aún más espectáculo para la afición mexicana e internacional. El Hijo del Dr. Wagner, una de las figuras históricas de la Triple A, habló en entrevista exclusiva con La Razón sobre este tema y que es una gran oportunidad para romper récords dentro de la lucha libre.

“Dos shows, dos días, dos países diferentes, un mismo sueño, romper todos los récords de lucha libre que he visto en todo este proceso de Triple A. Yo recuerdo que desde la década que se cumplió de mi padre también se rompieron muchos récords, pero yo creo que aquí tenemos una gran ventana. La ventana de poder ir al extranjero”, comentó El Hijo del Dr. Wagner.

El Dato: El grande americano y Dominik Mysterio protagonizarán una de las luchas más llamativas de la segunda noche al estar en disputa el Megacampeonato de la Triple A.

Triplemanía 34 se disputará el 11 de septiembre en Las Vegas, Nevada, y el 13 del mismo mes en la Arena Ciudad de México, razón por la que el gladiador mexicano declaró que lo que quieren “es llevar la marca del show de Triple A a cada rincón del mundo. Lo hemos hecho de diferentes formas, pero esta vez con la nueva familia. Con marcas hermanas, con una empresa madre que es lo máximo a nivel de lucha libre global”.

A lo largo de la historia en la World Wrestling Entertainment han participado diferentes gladiadores mexicanos y el Hijo del Dr. Wagner comentó sobre la oportunidad que han recibido en la empresa estadounidense gracias a ellos, pero que deben de aprovechar las oportunidades para llevar la marca mexicana al extranjero.

“Esa nueva camada de luchadores como Rey Mysterio en la cabeza, que mis respetos para el señor, Penta, Fénix, Garza, Berto. Ahora somos Wagner,

Mr. Iguana, Parka, Fiscal, Galeno. Entonces esta nueva camada a final de cuentas nos abrió un camino. Recibimos la oportunidad y ya depende de nosotros trabajar igual de fuerte como ellos para poder llevar nuestra casa Triple A, estas dos noches a ese plano en Triplemanía”, expresó el luchador lagunero.

La primera noche de Triplemanía 34 se vivirá en el MGM de Las Vegas, recinto que ha recibido eventos de talla internacional como peleas de box de Saúl Canelo Álvarez, y El Hijo del Dr. Wagner platicó que estar en este venue será maravilloso.

“Para mí se me hizo muy interesante porque cuando dieron la noticia de que iba a ser de dos noches, ya desde ahí dije, ‘Hasta dónde hemos llegado en un año’. Al final de cuentas también es de números, de alcance, de visualización. Entonces, el poder llegar a nuestro país hermano, y estar con toda la gente que a lo mejor no puede venir a México, pero está en Las Vegas o que simplemente vayan a viajar a la ciudad más importante de todos los eventos de boxeo, de entretenimiento y ser parte de un recinto como es el MGM, pues creo que es maravilloso”, expresó.

El apellido de Wagner dentro de la lucha libre mexicana es uno de los más importantes y el Hijo del Dr. Wagner dejó en claro que “no me pesa nada (el apellido), más bien es una responsabilidad. Mi abuelo me dio el nombre. Mi señor padre y mi abuelo tuvieron una carrera espectacular. Entonces, ¿qué me queda a mí? Trabajar más fuerte para poder seguir manteniendo ese prestigio que ya tienen ellos, yo creo que uno puede llegar, pero el secreto es quedarse. Estar siempre en esos planos estelares, siempre protagonizando magnos eventos. Ahora la máscara de Dr. Wagner no nada más es vista en México si no que se ve en el mundo y es la máscara más hermosa del mundo.

Para finalizar, el gladiador habló que presentarse en EU es “complicado porque no nos conocen. Entonces, a cada lugar que vamos es que sepan que no nada más podemos luchar, que también podemos hacer historia dentro de esta industria, ya sea en nuestro país o cualquier lugar”.

TRIPLEMANÍA 34

Dónde: MGM Grand y Arena CDMX

CUÁNDO: 11 y 13 de septiembre

HORA: 19:00