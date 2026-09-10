“Estoy en mi prime”, Glenda Inzunza habla rumbo a LA28

Glenda Inzunza regresó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con brios renovados y metas claras de cara a su futuro profesional y personal en la natación artística.

En entrevista con La Razón reconoció que vive su “prime”, pues acaba de ganar tres preseas doradas en Santo Domingo, estudia comunicación y sabe que pasa por un gran momento en lo personal y eso la motiva para seguir al frente en sus objetivos profesionales, que, sin duda, son el llegar en su mejor momento a los Juegos Olímpicos de Lo Ángeles 2026.

El equipo mexicano de natación artística firmó una página dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en la final de rutina acrobática. Con una ejecución imponente en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, la delegación tricolor ratificó su hegemonía absoluta en el área al sellar un certamen histórico de ocho títulos continentales.

La escuadra mexicana se impuso con un puntaje de 195.3275, superando con amplia ventaja a sus similares de Colombia (175.3367), que se quedó con la plata, y de Aruba (142.1658), acreedora del bronce.

La mexicana obtuvo sus preseas en equipo acrobático y equipo técnico. Así como el ya mencionado natación artística con la selección mexicana.

¿Cómo regresas después de tus tres medallas en los Centroamericanos?

Estoy muy contenta y satisfecha con lo logrado. Iniciamos con el pie derecho y se fue reflejando desde que empezamos a trabajar este año. Todo lo que sea juegos es un nivel superior, no es lo mismo a un campeonato. Centroamericanos es el primer paso, luego Panamericanos y después Juego Olímpicos, ese el banderazo de salida.

¿Vives tu mejor momento a nivel profeisonal y personal?

Sí, estoy en mi prime. Me siento muy contenta, plena y muy satisfecha de salir a competir y de estar representando a mí país. Quiero disfrutar todo esto que esta sucediendo; si lo disfrutas es más ameno y siempre hay que pensar positivo, eso es lo más importante. Inicio mi maestría y tengo mi mente en muchas cosas y me gusta mantenerme ocupada. Mi maestría será en comunicaciones y va muy relacionada con los patrocinadores, la mercadotecnia y todo eso que ahorita me sirve mucho para mi carrera y lo que me gusta hacer.

8 oros acumula Glenda en lo que va de su carrera

¿Después de Centroamericanos, qué sigue para Glenda?

El próximo año tenemos Panamericanos y campeonato mundial, eso es muy importante y estamos conscientes de que será un año muy pesado. Lo ideal es estabilizarnos y que se vean calificaciones muy estables para ir subiendo de poquito en poquito. Ir a los Juegos Olímpicos va a ser difícil por la clasificación. Ahora no te puedes clasificar directo si te va bien en Panamericanos como en el ciclo pasado. No será nada sencillo, pero tampoco algo imposible.

¿Cómo se puede llegar a ser un deportista de élite?

Es una montaña rusa. En algunos momentos estás arriba y en otros estás abajo. En mi caso algo que me caracteriza es que soy una persona muy persistente. Siempre se aprende más de las derrotas que de las victorias y creo que es algo que en todo el equipo hemos sabido aprovechar y cuando se nos complican las cosas es cuando más salimos victoriosas. Cada competencia me va enseñando algo y en las situaciones difíciles es cuando salgo adelante.

De cara a Los Ángeles 2028, ¿cómo ves al deportista mexicano?

Este proceso lo veo muy prometedor. Creo que viene una gran camada de deportistas. Venimos con muchas ganas y a mí me ha tocado platicar con distintos colegas de otras disciplinas y todos coincidimos de lo que queremos y tenemos el deseo y la ambición de salir adelante. Queremos que México siga creciendo y se está viendo el crecimiento en diferentes disciplinas y en el país los deportistas cada vez estamos más comprometidos de cumplir las metas.

¿Qué es lo más difícil y lo más lindo que te ha tocado vivir?

Lo más difícil es estar lejos de la familia, perderte grandes momentos y a mí me pasó con mi hermano que es 6 años menor que yo y cuando yo me fui de la casa tenía 10 años y ahorita ya tiene 20 y ver estos cambios llega la pregunta ‘de qué tanto me estoy perdiendo’, pero siento que por otro lado el deporte te da la satisfacción de convertirte en una mejor persona y si no vivo del deporte, sí puedo vivir de todo lo que me dejó y lo mas bonito que me ha dejado es la gente que he conocido.

¿Cómo va el cambio generacional en la natación artística?

Siento que todo fue perfecto. Ellas fueron nuestras guías, tenían la experiencia y la sabiduría; nosotras les aprendimos muchísimo y nos marcaron el camino, nos dijeron ‘por aquí es’ y con eso, a nosotras nos tocó adaptarlo como va evolucionando el deporte, la vida y los demás y si nos dejaron un camino trazado y eso nos hace que nosotros también vayamos guiando a las jóvenes y enseñarles por el camino que es para que sigan representando a México.

Principales logros

Tres oros por equipo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

Oro en la Copa del Mundo de París 2024 (rutinas técnica y acrobática)

Oro en la modalidad por equipos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo en Xi’an, China 2025 (rutina acrobática)

Ganadora del Premio Estatal del Deporte en Baja California Sur en 2023

Glenda Esthefania Inzunza Cabrera

Lugar de origen: La Paz, Baja California Sur

Edad: 26 años

Deporte: Natación artística

Estatura: 1.76 m