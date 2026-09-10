El Barça no marcaba más de 22 goles en sus primeros 5 juegos desde 1950

Seis goles para Paris Saint-Germain, cinco para Barcelona y uno para Arsenal los hace contendientes para el título de la Champions League que comenzaron con victorias el miércoles.

En Barcelona, Raphinha anotó dos más en su inicio de temporada a ritmo de ametralladora, y Lamine Yamal anotó con un tiro libre a través de la barrera defensiva mientras Barcelona venció por 5-1 a Feyenoord. Este resultado le da a los catalanes una marca histórica, ya que no metía mas de 22 dianas en sus primeros cinco compromisos de la temporada futbolística.

Hubo un triplete para Ferran Torres, el goleador ganador de la Copa del Mundo, en su debut del PSG en la competición, y dos goles para su nuevo compañero Ousmane Dembélé en una paliza 6-1 al Slovan Bratislava por parte del doble campeón vigente.

El Dato: El Arsenal llegó a 13 victorias consecutivas en la fase de liga de la Champions League, colocándose en el segundo lugar sólo por detrás del Bayern Múnich (17).

Fue una victoria típicamente 1-0 del Arsenal en Napoli con el único gol anotado por el capitán del campeón inglés, de repente prolífico, Martin Ødegaard. Es su cuarto gol hasta ahora después de solo uno en toda la temporada pasada.

Los cuatro clubes ingleses ganaron sus partidos de apertura después de que Liverpool remontó para vencer al Atlético de Madrid 2-1 con goles de los mediocampistas Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister. Sin embargo, Liverpool vio a su fichaje récord Bradley Barcola salir cojeando con una aparente lesión en la pantorrilla en la segunda mitad.

Ambas estrellas del Barcelona fueron superadas en goles por el delantero del Stuttgart Ermedin Demirović, quien logró un triplete en 12 minutos de la primera mitad en una victoria 3-1 sobre el debutante noruego Viking.

6 derrotas al hilo tiene el Atleti ante un equipo inglés

Sporting de Lisboa venció al Galatasaray 3-1 después de haber ido también por detrás temprano en el partido.

La alta tasa de goles (45 en los primeros 12 partidos en esta campaña de la Liga de Campeones a una tasa de 3.75 por partido) está muy por encima del promedio de 3.47 de la temporada pasada. Esa fue la tasa más alta desde la década de 1960 en el antiguo formato de la Copa de Europa.

Raphinha ahora tiene ocho goles en apenas cinco partidos esta temporada, como si enviara un recordatorio a quienes dejaron su nombre fuera de las nominaciones al Balón de Oro el martes.

Barcelona consiguió goles de alta clase desde todos los ángulos el martes, incluidos de los nuevos fichajes Karim Adeyemi y Gabriel Jesus. Adeyemi encontró la escuadra de la portería del Feyenoord con un preciso disparo con efecto en el 22 y Jesus salió desde el banquillo para peinar un cabezazo en el 85’.

La estrella adolescente Yamal ejecutó un tiro libre con la zurda desde 20 metros al 77’ que pasó entre dos jugadores del Feyenoord que saltaban y giraban de lado en la barrera.

“Es sobresaliente”, dijo el entrenador del Barcelona Hansi Flick sobre Yamal, “se puede ver en cada partido. Es especial”.

Ermedin Demirović primero, Torres segundo en el conteo de tripletes de la Liga de Campeones.

Un triplete en 12 minutos del delantero del Stuttgart Ermedin Demirović fue apenas el octavo más rápido en la era de la Liga de Campeones, dijo la UEFA.

El delantero de Bosnia-Herzegovina encontró su ritmo para marcar en los minutos 20, 26 y 32 y darle al Stuttgart una ventaja decisiva contra el recién llegado noruego Viking, cuyo capitán, Zlatko Tripić, había igualado en el 22’.

Ferran Torres, del PSG, siguió el ejemplo horas después (en los minutos 31, 47 y 57), para que fueran dos tripletes después de apenas 12 de la temporada de 189 partidos de la Liga de Campeones.

Se anotaron ocho tripletes la temporada pasada, incluidos dos de Kylian Mbappé en la fase de liga para el Real Madrid, ambos en partidos fuera de casa en Kairat Almaty y Olympiakos .El Atlético ha perdido sus dos últimas visitas a Anfield.