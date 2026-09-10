Seahawks vuelve a vencer a Patriots tras el Super Bowl LX

Después de 213 días de que se llevó a cabo el Super Bowl LX en el Levi´s Stadium de California, la National Football League (NFL) volvió a la actividad con el partido inaugural entre los Seahawks y los Patriots. El equipo de Seattle volvió a vencer a los de New England por segunda ocasión consecutiva por marcador de 10-13 y así llevarse su primera victoria de la campaña, tras perder todos sus compromisos en la pretemporada.

El juego inició con la terrible noticia de Sam Darnold y su lesión en el primer drive de Seattle en la temporada. El mariscal de campo sufrió un golpe en la cadera, por el que tuvo que retirarse del campo a los vestidores y tiempo más tarde el equipo anunció que el jugador no volvería al compromiso.

El quarterback Drew Lock fue el encargado de suplir a Darnold en el partido.

11 partidos invicto suma Seattle desde la temporada pasada

Como ocurrió en el pasado Super Bowl, el partido fue totalmente para ambas defensivas que mantuvieron a la ofensiva rival lejos de llegar a la zona de anotación, pero en el segundo cuarto el tight end de los Patriots Eli Raridon atrapó un pase corto de Drake Maye en la zona prometida para abrir el marcador.

Andy Borregales fue el encargado de ampliar la ventaja para el conjunto visitante con un gol de campo en el arranque del tercer cuarto. El intento del pateador de 23 años de 50 yardas fue bueno y puso el tablero 10-0 de forma momentánea a favor de los Pats, que después dejarían ir la victoria ante Seattle.

Sin embargo, los Seahawks responderían con fuerza en el resto del compromiso y a falta de tres minutos en el tercer episodio Jason Myers colocó los primeros tres puntos en el electrónico de los actuales campeones, acercando a Seattle en busca de la victoria.

Jaxon Smith-Njigba fue el encargado de emparejar los cartones en el arranque del último cuarto, el wide receiver de Seattle recibió un pase de 45 yardas que mandó Drew Lock para marcar su primer touchdown de la campaña.

El encargado de darle la vuelta al tablero fue Jason Myers que con un gol de campo puso tres puntos más para los Seahawks y con ello cerraron el compromiso. En los últimos minutos del cotejo los Patriots estuvieron cerca de llevarse el encuentro, pero Josh Jobe interceptó el ovoide y terminó con las aspiraciones del equipo de Nueva Inglaterra.

El primer compromiso internacional de la campaña de la NFL se lleva a cabo esta noche en la ciudad de Melbourne, Australia, entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams. Encuentro que arranca a las 18:35 horas, tiempo del centro de México, pero los equipos arrancan el partido a las 10:35 horas de la ciudad sede.