Fuera del ring

Penta Zero Miedo llega en caballo a la Arena CDMX previo a su pelea contra Roman Reigns (VIDEO)

La afición se rindió ante Penta Zero Miedo a las afueras de la Arena CDMX, lugar en el que llegó en un caballo; el público le externó su apoyo previo a su esperada pelea contra Roman Reigns

Penta Zero Miedo sorprendió al llegar a caballo a la Arena CDMX.
Penta Zero Miedo sorprendió al llegar a caballo a la Arena CDMX. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

Penta Zero Miedo enloqueció a sus fans luego de que llegó a caballo a la Arena CDMX, donde este lunes enfrenta a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en el Monday Night Raw de la WWE, que vuelve a México después de 15 años.

Las redes sociales captaron el momento en el que el de Ecatepec llega al lugar ubicado en la alcaldía Azcapotzalco las horas previas a su esperado enfrentamiento contra el Jefe Tribal.

Los aficionados se acercaron a Penta Zero Miedo, a quien le externaron todo su apoyo de cara a su pelea contra Roman Reigns, a quien enfrenta en el Monday Night Raw de la WWE en el marco del regreso a de la empresa a nuestro país, por lo que el público azteca está ilusionado con lo que puede hacer el de Ecatepec.

EVG

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