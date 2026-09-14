Penta Zero Miedo llega en caballo a la Arena CDMX previo a su pelea contra Roman Reigns (VIDEO)

Penta Zero Miedo enloqueció a sus fans luego de que llegó a caballo a la Arena CDMX, donde este lunes enfrenta a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en el Monday Night Raw de la WWE, que vuelve a México después de 15 años.

Las redes sociales captaron el momento en el que el de Ecatepec llega al lugar ubicado en la alcaldía Azcapotzalco las horas previas a su esperado enfrentamiento contra el Jefe Tribal.

Así llegó Penta a la Arena CDMX para #WWERaw pic.twitter.com/oHwtQwGvFl — Superluchas.com (@Superluchas) September 14, 2026

Los aficionados se acercaron a Penta Zero Miedo, a quien le externaron todo su apoyo de cara a su pelea contra Roman Reigns, a quien enfrenta en el Monday Night Raw de la WWE en el marco del regreso a de la empresa a nuestro país, por lo que el público azteca está ilusionado con lo que puede hacer el de Ecatepec.

EVG