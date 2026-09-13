WWE Raw en México: ¿Dónde ver EN VIVO Penta Zero Miedo vs Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado?

Roman Reigns y Penta Zero Miedo se enfrentan en la pelea estelar de WWE Raw en México.

La Arena CDMX es sede del esperado cara a cara entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns, que se enfrentan este lunes 14 de septiembre por el Campeonato Mundial de Peso Peso en el Monday Night Raw de la WWE, empresa que vuelve a México después de 15 años.

El Zero Miedo y el Jefe Tribal miden fuerzas en la pelea estelar de este lunes en la capital mexicana, en un evento en el que la fanaticada se volcará con todo para apoyar al de Ecatepec, quien se ganó la oportunidad de tener este duelo después de vencer a su hermano Rey Fénix en la final de un torneo eliminatorio de WWE Monday Night Raw.

¿Dónde ver EN VIVO Penta Zero Miedo vs Roman Reigns en México?

La pelea entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns, por el Campeonato Mundial de Peso Peso en el Monday Night Raw de la WWE en México se lleva a cabo este lunes 14 de septiembre en la Arena CDMX. La función arranca a las 17:30 horas del Centro de México, por lo que la pelea estelar se espera arranque alrededor de las 20:00 horas.

Fecha : Lunes 14 de septiembre

Hora : Aproximadamente a las 20:00 horas

Lugar : Arena CDMX

Transmisión: Netflix

Penta Zero Miedo busca poner fin a una larga racha

Solamente tres luchadores mexicanos han levantado un cinturón máximo en la WWE, pero la más reciente ocasión que ello ocurrió fue en 2013 con la victoria de Alberto del Río sobre Big Show en SmackDown.

Eddie Guerrero y Rey Mysterio son los otros gladiadores estetas a los que Penta Zero Miedo se uniría si se impone a Roman Reigns, quien en ese lapso se ha consolidado como la máxima cara de la WWE.

El reto para el de Ecatepec no luce para nada fácil, pues estrellas de la talla de CM Punk, Kevin Owens y John Cena no pudieron superar en un mano a mano al Jefe Tribal, quien tendrá en contra a gran parte del público que se dé cita en la Arena CDMX.

The match is SET! 🍿



The OTC @WWERomanReigns will defend the World Heavyweight Championship against @PENTAELZEROM in Mexico City! pic.twitter.com/8CkfVarn0T — WWE (@WWE) September 1, 2026

Otras peleas en WWE Raw en México

La cartelera del Monday Night Raw de la WWE en México promete muchas emociones, si bien el enfrentamiento entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns es el que se roba la atención.

Sin embargo, la afición también podrá disfrutar el duelo entre Chad Gable y Dragon Lee por el Campeonato Intercontinental.

Por su perte, Kelani Jordan, Raquel Rodríguez y Lola Vice estarán en el clasificatorio para el Money un the Bank femenil.

En el clasificatorio para el Money in the Bank varonil estarán Big Cass, Austin Theory y Je`Con Evans.

EVG