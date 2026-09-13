Atleta sufre incontinencia durante HYROX Beijing y continúa hasta ganar la carrera | VIDEO

La atleta australiana Joanna Wietrzyk protagonizó uno de los momentos más insólitos del HYROX Beijing, luego de sufrir un episodio de incontinencia fecal durante la competencia y, pese a ello, continuar con las pruebas hasta completar el recorrido.

El incidente ocurrió el sábado 12 de septiembre durante la división élite femenina de la competencia. La situación quedó registrada en videos que posteriormente circularon en redes sociales, donde se observa a la deportista continuar con las distintas estaciones pese a que había materia fecal visible en sus piernas.

La decisión de Wietrzyk generó reacciones divididas entre otros participantes y usuarios de redes sociales. Mientras algunos cuestionaron que permaneciera en la competencia y señalaron afectaciones en la pista, otros destacaron que la australiana no se rindió y logró completar la carrera en aproximadamente una hora y un minuto.

Joanna Wietrzyk continúa la carrera pese al incidente

La división élite femenina comenzó alrededor de las 14:40 horas. De acuerdo con testimonios citados en la información sobre el evento, aproximadamente media hora después comenzó a observarse materia extraña sobre la pista y una atleta que venía detrás habría resbalado.

Las grabaciones muestran que una de las primeras estaciones todavía parecía encontrarse en condiciones normales. Sin embargo, en la cuarta prueba, correspondiente a los saltos de longitud con burpee, se observaron excrementos amarillos en las piernas de Wietrzyk.

La atleta decidió continuar con el recorrido a toda velocidad y pasó por las estaciones posteriores, donde la materia se habría extendido por los carriles y el equipamiento compartido. Finalmente, terminó en primer lugar.

La situación provocó que otros competidores expresaran su molestia, debido a que la superficie se volvió resbaladiza y, según sus quejas, la contaminación habría afectado su desempeño. Quienes debían utilizar el mismo circuito al día siguiente calificaron las condiciones del trazado como desagradables.

Joanna Wietrzyk supera un drama digestivo en plena carrera y se corona campeona del HYROX Beijing 2026 pic.twitter.com/bLlMPCCreU — yucatanalinstanteoficial (@yucatanalinsta1) September 13, 2026

Los organizadores señalaron que la zona afectada fue aislada y desinfectada inmediatamente, mientras que los residuos y el equipo fueron retirados conforme a las normas. Posteriormente, la moqueta fue reemplazada y se realizó una limpieza profunda del recinto.

El caso también generó cuestionamientos hacia los organizadores por permitir que Wietrzyk continuara participando después del incidente.

Por su parte, la atleta compartió posteriormente una imagen desde una cama de hospital y aseguró que se había recuperado rápidamente. En sus publicaciones agradeció el apoyo recibido y escribió que había que darlo todo, además de remarcar que “una victoria es una victoria”. No ofreció detalles sobre lo ocurrido ni emitió una disculpa por las afectaciones ocasionadas durante la competencia.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT