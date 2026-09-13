Andrea Kimi Antonelli gana el Gran Premio de España; Checo Pérez abandona la carrera

Andrea Kimi Antonelli cruza la meta como primer lugar después de 57 vueltas en el Gran Premio de España. El piloto italiano volvió a ganar en la temporada de la Fórmula 1, llega a ocho victorias en su carrera profesional y aumenta su ventaja de puntos en el Campeonato de Pilotos para encaminarse a levantar el título por primera vez.

La carrera inició con una buena largada por parte de los pilotos, aunque se esperaba que existiera algún percance por lo pequeñas que son las chicanas en las primeras curvas, lo único que ocurrió fue que Andrea Kimi Antonelli no pudo frenar para realizar la vuelta en dos ocasiones y tuvo que regresarle la posición a Lando Norris las dos veces al pasarse de largo y tomar ventaja con ello.

A pesar de que Lewis Hamilton pidió por su radio que Max Verstappen le devolviera la posición en el arranque de la contienda, algo que el neerlandés hizo, el volante inglés tuvo problemas con los frenos de su monoplaza y tuvo que abandonar el Gran Premio de España sin llegar a completar más de 10 vueltas. El siguiente en abandonar fue Lance Stroll por el mismo problema que Hamilton.

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Varios pilotos sufrieron la pérdida de su alerón delantero por lo cerca que esta el muro de las curvas, durante la carrera se vieron a volantes como Oscar Piastri tocar la pared y destruir este elemento de su monoplaza.

Desafortunadamente Checo Pérez no pudo completar la carrera en la ciudad de Madrid y antes de llegar a la vuelta 35 fue informado por su equipo que debían de retirar el monoplaza por problemas en el motor, terminando en la posición 20. Lamentablemente sigue viéndose complicado que los primeros puntos puedan llegar para el mexicano y su compañero Valtteri Bottas.

Norris suddenly puts the pressure on Verstappen who went deep at Turn 5! 😱



But Verstappen keeps the position for now 👀#F1 #SpanishGP | LAP 56/57 pic.twitter.com/nbGPioV9Fx — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

El circuito de Madring debutó oficialmente en la máxima categoría del automovilismo y dejó buenas sensaciones en los aficionados, ya que a pesar de ser un circuito semiurbano, los puntos máximos de velocidad alcanzan entre los 200 y 230 kilómetros por hora, aunque los volantes deben de tener cuidado por lo cerca que esta el muro de contención de la pista.

Andrea Kimi Antonelli consigue su octava victoria de la temporada en la Fórmula 1 después de su conquista en China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España. Mercedes sigue encaminándose a ser campeones de constructores y podrían hacerlo jornadas previas a que llegue el final de la temporada.

DCO