Andrea Kimi Antonelli es el piloto sensación de la Fórmula 1 actualmente y el joven de 20 años acaba de ganar el Gran Premio de Italia, la carrera en su país natal, algo que no ocurría en Monza desde hace 60 años y la afición lo celebró por todo lo alto a pesar de que no es un volante de Ferrari.

A pesar de que los colores del Cavallino Rampante no estuvieron en el podio, los fanáticos desplegaron mantas de la escudería italiana y encendieron bengalas color rojo para celebrar la victoria del piloto italiano en el Autódromo Nacional de Monza, un momento que quedará para la historia de este trazado.

¿Quién fue el último piloto italiano en ganar el GP de Italia?

Italia volvió a celebrar la victoria de un piloto italiano en el Autódromo Nacional de Monza después de 60 años de espera, ya que en los últimos años no había un volante de este país que fuera tan dominante como la actualidad de Andrea Kimi Antonelli.

El último volante italiano en subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio en casa fue Ludovico Scarfiotti en la temporada 1966, cuando cruzó la meta como primer puesto arriba de su Ferrari, desatando la locura en Monza antes de que Andrea Kimi Antonelli lo volviera a hacer 60 años después.

Aunque en los últimos años Ferrari si había ganado la carrera en casa, un piloto italiano no lo había realizado en la máxima categoría del automovilismo y tras la victoria de Kimi Antonelli, la famosa canción “Sarà perché ti amo” sonó en las celebraciones en Monza.

DCO