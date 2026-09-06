Andrea Kimi Antonelli gana el GP de Italia y Mercedes hace el 1-2; Checo Pérez termina en el lugar 18

Andrea Kimi Antonelli se convirtió en el piloto del día al ganar el Gran Premio de Italia frente a su gente. El volante de Mercedes remontó desde la decimonovena posición para quedarse con el trofeo en casa y encaminarse a ganar el Campeonato de Pilotos.

La carrera inició con un incidente entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ya que en al llegar a la primera curva después de la largada, el volante británico comentó en su radio que el monegasco lo mandó fuera de la pista.

Sin embargo, en la tercera vuelta de la competencia, Charles Leclerc tuvo que abandonar el Gran Premio de Italia por un terrible choque que sufrió en la vuelta La Parabólica. El piloto monegasco perdió el control de su monoplaza al tocar los pianos con la rueda trasera e impactó con el muro de llantas, afortunadamente pudo salir por su propio pie.

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La contienda se detuvo tras la aparición de la bandera roja en el Autódromo Nacional de Monza, por lo que los pilotos tuvieron que volver a los pits y esperar más de 10 minutos para que el Gran Premio de Italia se reanudara tras el terrible incidente con Leclerc.

El semáforo volvió a apagarse y los pilotos regresaron a la actividad en busca de terminar las 53 vueltas, pero los dos volantes de Mercedes comenzaron a imponer sus condiciones y Andrea Kimi Antonelli no dejaba de recuperar posiciones en la competencia para pelear por el trofeo.

Checo Pérez volvió a terminar una carrera en la temporada y el mexicano terminó en la decimoctava posición de la contienda, aunque el jalisciense recibió una penalización de cinco segundos por no respetar una indicación de dirección de carrera.

HISTORY MADE! 🤩



Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

George Russell logró mantenerse como líder de la carrera hasta cruzar la meta en Monza, con lo que apretó la pelea por el Campeonato de Pilotos a pesar de que Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton terminaron entre los mejores cuatro volantes de la contienda.

A cuatro vueltas de llegar al final de la carrera, Andrea Kimi Antonelli y George Russell protagonizaron una dura pelea por el primer puesto de la contienda y el volante italiano perdió la primera oportunidad de quedarse con el liderato al irse a la grava en una de las vueltas del trazado.

La última vez que un italiano ganó la carrera en Monza fue en 1966 cuando Ludovico Scarfiotti arriba de su Ferrari cruzó la meta como primer lugar para celebrar el título frente a su gente.

DCO