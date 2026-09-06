¡BANDERA ROJA! Charles Leclerc sufre escalofriante choque que lo deja fuera del GP de Italia (VIDEO)

Charles Lelcerc se despide del Gran Premio de Italia. El piloto monegasco perdió el control de su monoplaza durante la curva La Parabolica y con la velocidad que iba terminó impactando contra el muro de llantas que evitaron que el accidente se convirtiera en una catástrofe.

Afortunadamente Charles Leclerc salió por su propio pie de su Ferrari, pero se dirigió directamente con los oficiales de pista quienes comenzaron a hacerle señas para ver si estaba bien, ya que el volante de Mónaco se tiro al césped y los comisarios se acercaron para asegurarse que todo estuviera bien con el volante del Cavallino Rampante.

🏎️ FORMULE 1



ENORME SORTIE DE PISTE DE CHARLES LECLERC !!! 😥



Au Grand Prix d'Italie à Monza !#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/yLa3e7EWGM — Hotime 🔥 (@HotimeMedia) September 6, 2026

Charles Leclerc vuelve a chocar en La Parabolica seis años después

Charles Leclerc volvió a sufrir un fuerte choque en la vuelta La Parabolica en el Gran Premio de Italia y la afición de Ferrari recordó lo ocurrido hace seis años en el mismo lugar y en la misma carrera.

Fue en 2020 cuando el piloto monegasco se estrelló en el mismo sitio del trazado del Autódromo Nacional de Monza, en ambas ocasiones salió del monoplaza por su propio pie, pero evitando que Ferrari lograra ganar la carrera en casa.

La reacción de la afición tras el choque de Charles Leclerc fue de susto al ver lo ocurrido con el monegasco, ya que el impacto contra el muro de llantas fue de más de 32 fuerzas g, razón por la que el volante de Ferrari salió del monoplaza y se dirigió directamente a sentarse al césped con un semblante preocupante.

DCO