“Llevo más tiempo contigo que con mi esposa” la cómica frase de Orbelín Pineda para Matías Almeyda (VIDEO)

Matías Almeyda y Orbelín Pineda han compartido vestidor en tres equipos en su carrera como técnico y entrenador, pero previo a la final de la Leagues Cup, los dos elementos del Monterrey protagonizaron un cómico momento en la conferencia de prensa. Almeyda y Pineda hablaron sobre el tiempo que llevan juntos en el futbol profesional.

“Es al que más veces he dirigido en mi carrera (Orbelín Pineda), ¿cuánto llevamos ya?”, comentó Matías Almeyda, a lo que Orbelín Pineda le respondió: “Llevo más tiempo contigo que con mi esposa”, respuesta que generó risas entre los reporteros que asistieron a la conferencia de prensa. Matías Almeyda respondió diciendo: “Y eso que no dormimos juntos, pero nos llevamos bien”.

“Llevo más tiempo contigo que con mi esposa” 🤣 le dice @orbelin7pineda a Matías Almeyda.@mmdeportesmx pic.twitter.com/32bSeQ4S9m — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) September 5, 2026

Estos son los equipos donde ha coincidido Matías Almeyda y Orbelín Pineda

El primer equipo en el que Matías Almeyda y Orbelín Pineda coincidieron en sus carreras fue en las Chivas entre 2015 y 2018, club en el que ganaron diversos títulos como la Liga MX, Copa MX y la Concacaf Champions Cup.

Después de reencontraron en el AEK de Atenas en su experiencia por Europa tanto de Almeyda como de Pineda y en Grecia también salieron campeones juntos, aunque tiempo después el técnico argentino se mudo a España para dirigir al Sevilla.

Con el regreso de Matías Almeyda a México, el estratega sudamericano decidió traer de regreso a Orbelín Pineda para volver a coincidir con él en un equipo y ahora los dos están en una nueva final para volver al levantar un título juntos.

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Monterrey disputará una nueva final en la historia del club

El Monterrey logró vencer al América en las semifinales de la Leagues Cup para clasificarse a una nueva final en la historia del club y Matías Almeyda podría confirmar su gran experiencia como entrenador con un equipo de la Liga MX.

Los Rayados se enfrentarán ante uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano, el Toluca, pero será un compromiso que enfrenta a dos entrenadores que saben lo que es competir internacionalmente, pues han conseguido títulos fuera de México con los clubes que han dirigido.

El estratega argentino podría sumar su segundo título internacional con un club mexicano, ya que en el pasado cuando estuvo al frente de las Chivas levantó el trofeo de la Concacaf Champions Cup.

DCO