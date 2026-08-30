Monterrey cae ante el Atlético de San Luis antes de afrontar las semifinales de la Leagues Cup

Atlético de San Luis se metió a la cancha del Estadio BBVA para apagar la fiesta del Monterrey al vencer al cuadro local por marcador de 3-1 y propinarles una derrota antes de que los regiomontanos afronten las semifinales de la Leagues Cup en unos días.

El primer gol del compromiso llegó a los 5 minutos de escuchar el silbatazo inicial, David Rodríguez aprovechó un pase filtrado que la defensa de Rayados terminó desviando a su zona y con un remate raso mandó a guardar la esférica para el primer tanto de los potosinos en el partido.

Rafael Llorente se encargó de ampliar la ventaja para los visitantes después del gol anulado al Monterrey. Oscar Macías cedió la esférica para el mediocampista español en el mediocampo y el jugador del San Luis se quitó a dos rivales por velocidad para quedar frente al Mochis Cárdenas y definir al ángulo izquierdo del guardameta mexicano.

Las esperanzas para el Monterrey se avivaron al minuto 73 del segundo tiempo gracias al gol que consiguió Hugo Cuypers tras una buena asistencia de Fidel Ambriz. El delantero belga se lanzó dentro del área para contactar la esférica y descontar para la pandilla a 17 minutos del final.

Pero al 79′ de tiempo corrido apareció Oscar Macías para poner cifras definitivas en el cotejo. El mediocampista mexicano cerró la pinza de una gran jugada colectiva del San Luis, Macías remató de primera intención dentro del área al primer poste del Mochis Cárdenas para cerrar la victoria potosina.

La Pandilla sufrió su tercera derrota del torneo local y se mantiene con nueve puntos en la contienda, mientras que el San Luis consiguió su primera victoria en el Apertura 2026 para llegar a seis unidades en la competencia.

El equipo de Matías Almeyda se medirá al América en su próximo compromiso que serán las semifinales de la Leagues Cup en busca de llegar a la final del torneo internacional.

DCO