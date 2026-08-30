¡SORPRESA! Novak Djokovic pierde ante Mariano Navone y es eliminado en la primera ronda del US Open

Uno de los partidos más esperados de la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos era el debut de Novak Djokovic en el torneo, pues el serbio estaba en busca de levantar su Grand Slam número 25, pero Mariano Navone tenía otros planes en Flushing Meadows.

Nole sufrió durante los cinco sets ante su rival y tras una dura pelea que tuvo una duración de 4 horas y 36 minutos, el argentino sorprendió al serbio para dejarlo fuera del US Open post parciales de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

Novak Djokovic dejó ir el primer set, pero los dos siguientes fueron para él. Lo que parecía una inminente victoria para el serbio en primera ronda, terminó siendo una pesadilla en las últimas dos mangas, cuando Mariano Navone recuperó el nivel, desplegó un buen tenis en la pista del Arthur Ashe Stadium y se llevó el partido en los últimos dos episodios de esta historia.

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En la última manga del encuentro, Mariano Navone fue muy superior a Novak Djokovic sobre la pista, dejando al serbio ganar solo un juego y llevándose el último set con tres quiebres de servicio, aunque Nole en el Punto para Partido se vio con pocas ganas de seguir jugando.

Mariano Navone tuvo una efectividad del 63 por ciento de efectividad con su primer servicio y ganó 70 puntos con el mismo.

El tenista argentino ya se instala en la segunda ronda del US Open y en su siguiente compromiso se medirá al ganador del compromiso entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka, quien llegó al cuadro principal del Abierto de Estados Unidos mediante un Wild Card.