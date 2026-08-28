Con doblete de Gilberto Mora los Xolos vencen a Pumas en la Liga MX

Una acción del Xolos vs Pumas de la UNAM del AP2026 de la Liga MX

Con dos goles de penalti de Gilberto Mora los Xolos de Tijuana vencieron 2-0 a los Pumas de la UNAM, como parte de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto capitalino jugó con un hombre menos desde el 59′.

Una falta de Rubén Duarte sobre Mourad El Ghezouani dentro del área se marcó como penalti en favor de Tijuana. El encargado de cobrar el disparo fue Gilberto Mora, quien no se puso nervioso ante el crack exReal Madrid y mandó a guardar el balón con categoría al 53′ para el 1-0 parcial.

¡Morita no para de romper récords! ❤️🖤



Con el segundo penal que le anotó a Keylor Navas esta noche, Gil llega a 12 goles en #LaLigaDeLaAfición✨y supera los 11 que hizo su padre en 193 partidos en nuestra liga. 🤓



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Morita, clave para los Xolos ante Pumas

Al 72′ los felinos avisaron que buscaban el empate con un disparo de larga distancia que Toño Rodríguez mandaba al tiro de esquina. Sin embargo, las llegadas del Club Universidad eran a cuentagotas y sin mucho peligro.

El Estadio Caliente es una cancha que se le suele complicar a los capitalinos y en esta visita no fue la excepción. Hubo pocos momento de lucidez para el equipo comandado por Esteban Solari, quien realizó varias modificaciones para el cotejo.

El entrenador de los Pumas mandó una línea de 3 en el fondo, con Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo, quien se fue expulsado dejando a su equipo con un elemento menos y complicando el planteamiento que Solari propuso.

¡Sangre fría corre por sus venas! 🥶😤



17 años y no le tembló a Gil Morita para anotar de penal a pesar de tener en frente a un monstruo como Keylor Navas.❤️🖤#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #XOLUNAMpic.twitter.com/bOIp4zQVoH — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

Al 78 en una descolgada los Xolos llegaron con peligro y una salida de Keylor Navas terminó en una falta sobre Mourad El Ghezouani. Luego de una rápida revisión en el VAR, el árbitro César Arturo Ramos marcó el segundo penalti de la noche en contra de los felinos.

De nueva cuenta el encargado del cobro fue Gilberto Mora, quien realizó una calca de su primera diana y disparó al mismo lado para vencer a Navas, quien se veía poco contento por la forma en que el equipo estaba perdiendo.

A los Pumas se le fue el partido con errores puntuales y provocados por ellos mismos, como ambos penaltis, la expulsión de Bennevendo.

El siguiente duelo de los Xolos de Tijuana es ante el Club América como parte de la séptima fecha del certamen mexicano. Mientras que los Pumas de la UNAM chocan ante el León, que a media semana tiene semifinales de la Leagues Cup.

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