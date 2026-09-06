¡HISTÓRICO! Andrea Kimi Antonelli es el primer italiano en ganar el Gran Premio de Italia tras 60 años

Andrea Kimi Antonelli hace historia en Monza. El piloto de Mercedes remontó desde la posición 19 hasta quedarse con el primer lugar para ganar el Gran Premio de Italia frente a su gente. El volante de 20 años se convirtió en el primer italiano en ganar la carrera en el Templo de la Velocidad desde 1966.

En las últimas vueltas tuvo una pelea con George Russell por el primer puesto, pero el británico recibió indicaciones de su equipo de cederle el liderato a Andrea Kimi Antonelli para que el italiano pudiera festejar una victoria en su casa tras una carrera complicada.

HISTORY MADE! 🤩



Kimi Antonelli becomes the first Italian driver to win the Italian Grand Prix since 1966!! #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/NkFQT8ZspD — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Andrea Kimi Antonelli se encamina a ser campeón de la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli sumó una victoria más para su cuenta en la temporada y sigue aumentando su ventaja sobre sus rivales en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, en busca de convertirse en el nuevo rey de la categoría.

Tras su victoria en el Autódromo Nacional de Monza, Andrea Kimi Antonelli llegó a 267 puntos en la campaña con Mercedes y tiene una ventaja de 66 unidades sobre el segundo lugar, que es George Russell que llegó a 201 puntos en la contienda tras terminar segundo en el GP de Italia.

Mercedes también será el nuevo campeón de constructores, ya que llevan 468 puntos y contando en la temporada, así que si los buenos resultados continúan para Las Flechas Plateadas, podrían convertirse en campeones antes de que culmine la campaña del Gran Circo.

¿Cuándo fue la última vez que un italiano ganó en Monza?

Italia volvió a celebrar la victoria de un piloto italiano en el Autódromo Nacional de Monza después de 60 años de espera, ya que en los últimos años no había un volante de este país que fuera tan dominante como la actualidad de Andrea Kimi Antonelli.

El último volante italiano en subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio en casa fue Ludovico Scarfiotti en la temporada 1966, cuando cruzó la meta como primer puesto arriba de su Ferrari, desatando la locura en Monza antes de que Andrea Kimi Antonelli lo volviera a hacer 60 años después.

Aunque en los últimos años Ferrari si había ganado la carrera en casa, un piloto italiano no lo había realizado en la máxima categoría del automovilismo y tras la victoria de Kimi Antonelli, la famosa canción “Sarà perché ti amo” sonó en las celebraciones en Monza.

DCO