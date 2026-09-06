Noel León fue tercero en Monza y suma su quinto podio de la temporada en F2

Noel León hizo que la Bandera de México se hiciera presente en el podio del Gran Premio de Italia de Fórmula 2, ya que el piloto de Campos Racing terminó en el tercer puesto de la carrera para sumar su quinto podio de la campaña, afirmando el buen momento que atraviesa en la categoría previa a la F1.

El volante mexicano compartió el podio en Monza junto al brasileño Rafael Cámara y el paraguayo Joshua Duerksen, quienes terminaron en segundo y primer puesto, respectivamente. Noel León sumó 15 puntos en el Campeonato de Pilotos y se mantiene en el quinto puesto de la tabla general.

Estos son los podios de Noel León en la temporada 2026 de la F2

Noel León se encuentra entre los cinco mejores pilotos de la temporada en el Campeonato de Pilotos, ya que el volante mexicano ha sumado grandes resultados a lo largo de la campaña con la escudería Campos Racing.

SPRINT RACE AUSTRALIA 2DO LUGAR

SPRINT RACE MONTRÉAL 1ER LUGAR

SPRINT RACE MONTE CARLO 1ER LUGAR

CARRERA BUDAPEST 1ER LUGAR

CARRERA MONZA 3ER LUGAR

Desde el arranque de la campaña, el mexicano consiguió su primer podio en Melbourne, cuando terminó en segundo lugar de la Sprint Race. El primer gran resultado llegó en Budapest, cuando Noel León terminó en primer lugar en el Hungaroring para lograr su primer triunfo en una carrera principal.

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¿Cuándo vuelve a presentarse Noel León en la Fórmula 2?

Noel León seguirá buscando una segunda victoria en una carrera principal en la temporada y los pilotos de la Fórmula 2 ya se preparan para viajar a su siguiente destino para disputar la decimoprimera parada de la campaña.

La siguiente cita de la Fórmula 2 será en la ciudad de Madrid, donde se llevará a cabo la primera carrera de la categoría en el recién terminado Madring y los volantes estarán del 11 al 13 de septiembre en territorio español.

DCO