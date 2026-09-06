¿Quién es Andrea Kimi Antonelli el piloto revelación de la Fórmula 1 y que lidera el campeonato?

Andrea Kimi Antonelli ya es un hito en la Fórmula 1 después de que se alzó con la victoria en la Gran Premio de Italia. Con este resultado se convirtió en el primer piloto italiano en ganar la carrera en Monza desde 1966. A sus apenas 20 años el joven volante de Mercedes, ha demostrado que su meteórica carrera no es solo una promesa, sino una realidad.

La escudería alemana no tardó en anunciar que Antonelli sería el sucesor de Lewis Hamilton a partir de la temporada 2025, un paso audaz que refleja la confianza en su potencial. Su debut en Fórmula 1 no se hizo esperar, y en su primera carrera en Australia, logró un impresionante cuarto puesto, convirtiéndose en el tercer piloto más joven en participar en un Gran Premio.

El piloto nacido en Bolonia es el líder del Campeonato de Pilotos, marcando un nuevo récord al ser el más joven en liderar la tabla general con 20 años. Durante la carrera, Antonelli mantuvo el liderazgo, superando a su compañero de equipo, el británico George Russell, mientras que el podio se completó con la presencia de su coequipero y el volante de Red Bull Max Verstappen.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Barcelona golea de visita al Valencia y aumenta su paso perfecto en LaLiga de España

Kimi Antonelli tuvo sus inicios en el karting a los siete años, en un entorno familiar ligado al automovilismo (su padre, Marco, fue piloto y ahora dirige el equipo AKM Motorsport), el italiano ha acumulado una serie de logros que lo han llevado rápidamente al primer plano del automovilismo mundial.

Su carrera despegó en 2019, cuando se unió al programa júnior de Mercedes. Ese mismo año, se destacó en varias competiciones de karting, logrando ser campeón de la WSK Euro Series y subcampeón del Europeo de karting en la categoría OK Junior. Su trayectoria continuó en ascenso con dos títulos consecutivos en el Campeonato Europeo de Karting de la FIA durante 2020 y 2021.

El paso a los monoplazas fue igualmente impresionante. En 2021, debutó en la Fórmula 4 italiana con el equipo Prema, donde rápidamente se posicionó como el piloto a seguir. Su dominio se consolidó en 2022 al ganar simultáneamente los campeonatos de Fórmula 4 de Italia y Alemania. Con un total de 22 victorias, 21 poles y 27 podios en una sola temporada, su talento se hizo evidente para todos.

En 2023, Antonelli conquistó la Fórmula Regional Europea por Alpine, logrando cinco victorias en su primera temporada. Su ascenso fue tan vertiginoso que Mercedes decidió saltar la Fórmula 3 y llevarlo directamente a la Fórmula 2, donde hizo su debut en 2024. En este nuevo reto, destacó con dos victorias y terminó en el sexto puesto del campeonato, mientras comenzaba a participar en entrenamientos libres de Fórmula 1.