Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia

Andrea Kimi Antonelli vivió una de las mejores victorias en su carrera como piloto de la Fórmula 1, pues el volante de Mercedes se subió a lo más alto del podio en la carrera que disputa en su país natal, el Gran Premio de Italia.

El volante de 20 años se convirtió en el primer italiano en conquistar Monza desde 1966, cuando Ludovico Scarfiotti lo hizo arriba de su Ferrari y desde ese entonces un piloto del país de la bota no era el primer puesto en el Autódromo Nacional de Monza. Con esta victoria Andrea Kimi Antonelli se mantiene en lo más alto en el Gran Premio de Pilotos.

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos

George Russell (Mercedes) – 201 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos

Lando Norris (McLaren) – 171 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos

Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia

Mercedes - 468 puntos

Ferrari - 346 puntos

McLaren - 287 puntos

Red Bull Racing - 204 puntos

Racing Bulls - 75 puntos

Alpine - 62 puntos

Haas - 21 puntos

Audi - 16 puntos

Williams - 11 puntos

Aston Martin - 3 puntos

Cadillac - 0 puntos

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos el debut de un nuevo trazado dentro de la máxima categoría del automovilismo

Tras la histórico victoria de Andrea Kimi Antonello en Italia, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de España en el Madring. La carrera de este evento será el domingo 13 de septiembre en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO