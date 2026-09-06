Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Italia

Andrea Kimi Antonelli vivió una de las mejores victorias en su carrera como piloto de la Fórmula 1, pues el volante de Mercedes se subió a lo más alto del podio en la carrera que disputa en su país natal, el Gran Premio de Italia.
El volante de 20 años se convirtió en el primer italiano en conquistar Monza desde 1966, cuando Ludovico Scarfiotti lo hizo arriba de su Ferrari y desde ese entonces un piloto del país de la bota no era el primer puesto en el Autódromo Nacional de Monza. Con esta victoria Andrea Kimi Antonelli se mantiene en lo más alto en el Gran Premio de Pilotos.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 201 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 51 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Italia
- Mercedes - 468 puntos
- Ferrari - 346 puntos
- McLaren - 287 puntos
- Red Bull Racing - 204 puntos
- Racing Bulls - 75 puntos
- Alpine - 62 puntos
- Haas - 21 puntos
- Audi - 16 puntos
- Williams - 11 puntos
- Aston Martin - 3 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos el debut de un nuevo trazado dentro de la máxima categoría del automovilismo
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Tras la histórico victoria de Andrea Kimi Antonello en Italia, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de España en el Madring. La carrera de este evento será el domingo 13 de septiembre en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.
DCO