¿Quién es la novia de Kimi Antonelli, el piloto de la F1?

Luego de estar en la posición 19 por los cambios de su unidad de potencia, Andrea Kimi Antonelli ha logrado destacar durante su paso por la Fórmula 1 y hacer historia, pues el piloto italiano es el primero en ganar el Gran Premio de Italia desde hace 60 años.

Durante la decimotercera ronda de la temporada de este 2026 que se llevó a cabo en el Autodromo Nazionale Monza, el piloto de 20 años de edad logró imponerse después de la parada que hizo en pits.

Kimi Antonelli no fue el único en estar dentro de los primeros lugares para Mercedes, pues la escudería logró llevarse también el segundo lugar con George Russell, mientras que la tercera posición es para Ferrari con Lewis Hamilton, la cuarta para McLaren con Lando Norris, y la quinta para Ferrari con Charles Leclerc.

A los logros que ha alcanzado dentro de la pista a su corta edad, su vida personas es uno de los temas que también despierta interés para los seguidores del piloto, por lo que en La Razón te compartimos lo que se sabe sobre su vida amorosa.

¿Quién es la novia de Kimi Antonelli?

Actualmente Kimi Antonelli no está en una relación amorosa, pues en febrero de este año la expiloto de karts originaria de Chequia, Eliska Bábícková, quien confirmó esta ruptura por medio de sus redes sociales.

Luego de haber comenzado una relación en 2023, los pilotos terminaron su relación y decidieron hacer pública la situación debido a que existían rumores sobre lo que 3staba sucediendo.

De acuerdo con el comunicado que compartió Bábícková, ella terminó con la relación sentimental debido a que no sus vidas personales y planes a futuro no coincidían, y pese a que intentaron aclarar algunas cosas, la separación fue inevitable.

“Simplemente no sabíamos bien en qué punto estábamos, por eso no quise decir nada antes públicamente aunque los rumores llevaban un tiempo circulando” escribió Eliska Bábícková, quien aclaró que no se trataba de una ruptura por alguna infidelidad, tal como se especulaba.

Además de aclarar que no había “terceras personas ni engaños”, Eliska dijo que esperaba que no le continuaran preguntando sobre el tema porque esa sería la última vez que hablara sobre cómo terminó su relación con Kimi Antonelli.

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