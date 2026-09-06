¿Cuánto gana Kimi Antonelli, el piloto que ganó el Gran Premio de Italia?

Andrea Kimi Antonelli alcanzó un logro para su país después de diez décadas, pues el piloto italiano se llevó el trofeo de este sábado luego de que Leclerc abandonara el primer puesto por el choque en La Parabólica.

El piloto de 20 años de edad se llevó el Gran Premio de Italia consigo este 6 de septiembre, pues luego de estar en la posición 19, logró remontar y alcanzar el primer lugar de la competencia celebrada en el Autodromo Nazionale Monza.

Ahora Andrea Kimi Antonelli cuenta con 267 puntos, 7 triunfos y 11 podios en su campaña con la escudería Mercedes, alcanzando una ventaja de 66 puntos en comparación con su compañero George Russell, quien logró el segundo lugar este sábado.

¿Cuánto gana Kimi Antonelli?

En su contrato con Mercedes, el piloto italiano Kimi Antonelli tiene un salario base de dos millones de dólares por cada temporada, lo que continúa siendo un pago muy bajo a comparación de muchos de sus compañeros, de acuerdo con diversos medios.

Muchos han calificado el sueldo de Antonelli como el de un “novato”, pues comparándolo con otros pilotos como George Russell; gana 34 millones de dólares, y Max Verstappen; quien gana aproximadamente 70 millones de dólares, el italiano tiene un salario bajo.

Además del sueldo base que le da la escudería, Andrea Kimi Antonelli recibe pagos adicionales en forma de bonificaciones por sus victorias, poles y los objetivos que sean establecidos cuando inicia la temporada.

De acuerdo con medios italianos, con los bonos Kimi Antonelli podría alcanzar a percibir 14 millones de dólares; además, a estos también se suman los ingresos que genera por medio de patrocinadores, estimados en aproximadamente millón y medio de dólares.

Actualmente Andrea Kimi Antonelli tiene un contrato por dos años con Mercedes que comenzó en 2024, y se estima que este podría terminar generando un ingreso total de aproximadamente 28 millones de dólares.

Se rumorea que el joven piloto podría pasar de Mercedes a Ferrari, pues este fichaje ha estado en el debate de los seguidores de la Fórmula 1 desde hace tiempo debido al desempeño que ha tenido en la pista.

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