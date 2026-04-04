¿Por qué no hay carreras de Fórmula 1 en abril?

La Fórmula 1 2026 no tiene carreras programadas en el mes de abril.

En abril no habrá carreras de Fórmula 1 (F1) debido a que se cancelaron las dos que estaban programadas para este mes, los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, esto debido a la situación en Medio Oriente por el conflicto de Irán con Estados Unidos e Israel.

La FIA y la F1 tomaron la decisión de cancelar los eventos en Baréin y Arabia Saudita, programados originalmente para el 12 y 19 de abril, respectivamente, como medida preventiva por el tenso panorama en dicha región.

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Kimi Antonelli has showcased some iconic celebrations so far this season 🙌#F1 pic.twitter.com/DvosaqLiHk — Formula 1 (@F1) April 3, 2026

En marzo se celebraron los primeros tres Grandes Premios de la F1 2026, los cuales se efectuaron en Australia, China y Japón. Los amantes del automovilismo tendrán que esperar a mayo para ver de nuevo una carrera.

¿Cuándo se reanuda la F1 2026?

La cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita redujo el calendario de la actual campaña de 24 a 22 fechas, pues ninguna de estas dos citas fueron reprogramadas.

La cuarta cita de la temporada será el Gran Premio de Miami, mismo que está programado para desarrollarse del viernes 1 al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami.

La otra carrera de la Fórmula 1 2026 que habrá en el transcurso de mayo será el Gran Premio de Canadá, a llevarse a cabo del viernes 22 al domingo 24.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Mercedes marca la pauta en el arranque de la F1 2026

La escudería Mercedes ha dominado en el arranque de la Fórmula 1 2026. El juvenil italiano Kimi Antonelli lidera la clasificación en el campeonato de pilotos con 72 puntos, nueve más que su coequipero, el británico George Russell.

Kimi Antonelli se alzó con la victoria en los Grandes Premios de China y Japón. George Russell obtuvo el triunfo en el de Australia, donde la temporada se puso en marcha.

Con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Ferrari ha estado cerca de Mercedes, pero hasta el momento lo más que han conseguido son dos terceros lugares, en el caso del monegasco, y un tercer puesto, en el del heptacampeón del mundo.

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez (Cadillac) marcha en el vigésimo sitio, sin unidades todavía, en la temporada de su regreso a la Fórmula 1 después de un año sabático.

EVG