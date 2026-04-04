Leyenda del América destroza a Álvaro Fidalgo y arremete contra los naturalizados en México; ‘no hacen diferencia’

El debut y actuación de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana no es del agrado de todos, pues el exjugador Ángel Reyna, campeón de goleo con el América, criticó duramente el llamado del mediocampista del Real Betis de España, sobre quien dijo que no marca diferencia y agregó que no hay necesidad de tener naturalizados en el Tricolor.

“No estoy de acuerdo, no hacen diferencia. ¿Por qué carajos quitarle el lugar a un mexicano?”, dijo fuertemente Ángel Reyna, quien de pasada señaló a otros jugadores como Julián Quiñones o Germán Berterame, quienes actualmente defienden a México y son naturalizados.

El Pleititos agregó que la persona que debía estar en lugar de Fidalgo es Alejandro Zendejas, atacante de las Águilas, quien decidió representar a Estados Unidos, por lo que resulta curioso que Reyna critique a futbolistas que por elección se pusieron la playera tricolor. “El mexicano que tenía que estar convocado era Zendejas, lo dejas ir y traes a tres que no hacen diferencia”, dijo.

El mediocampista español Álvaro Fidalgo recientemente se naturalizó mexicano. Cinco años después de jugar con el América y de vivir en México obtuvo el visto bueno de la FIFA para poder representar a la selección nacional. El Maguito tuvo su primer duelo con el Tricolor ante Portugal, en la apertura del remodelado Estadio Azteca.

“Gracias a todos por la bienvenida de estos días. Tienen aquí a una persona, un amigo, para lo que necesiten. Me voy a dejar la vida por el grupo… ¡Vamos!”, dijo Fidalgo en la reunión final de los jugadores de la Selección Mexicana, a segundos del inicio del duelo ante los lusos.

El exjugador de las Águilas después tuvo acción en el partido ante Bélgica. A pesar de sus contribuciones en el América, Fidalgo no es del agrado de Ángel Reyna, quien preferiría tener a solo jugador mexicanos.

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