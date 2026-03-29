¿Desde cuándo Mercedes no ganaba tres carreras al hilo en F1?; George Russell corría en Williams

Mercedes sigue demostrando su poderío en esta temporada en la Fórmula 1 y que las nuevas regulaciones del Gran Circo le vinieron bien al equipo de Toto Wolff, pues en las primeras tres carreras han logrado tres victorias al hilo.

La última vez que esto ocurrió en Mercedes fue en 2021, cuando Lewis Hamilton peleó hasta la última fecha el título del Campeonato de Pilotos con Max Verstappen, pero al final el neerlandés se llevó la victoria en Abu Dabi para levantar el título de la Fórmula 1.

Después de cinco años de espera, Mercedes vuelve a poner su nombre arriba en la parrilla e ilusionando a sus aficionados con un nuevo título en su historia, ya que la experiencia de George Russell y la juventud de Andrea Kimi Antonelli generan una gran mancuerna dentro del equipo.

Estas fueron las últimas tres victorias al hilo de Mercedes en F1

Después de cinco años Mercedes volvió a hilar tres victorias en la Fórmula 1, la última vez fue en 2021 cuando Lewis Hamilton y Valtteri Bottas eran los pilotos de la escudería británica. El actual volante de Ferrari fue el que consiguió las tres victorias seguidas.

En la temporada del 2021, Hamilton ganó en Sao Paulo, después levantó el título en Qatar y para cerrar subió a lo más alto del podio en Arabia Saudita, aunque en la siguiente y última carrera la victoria fue para Max Verstappen.

En ese año, George Russell, una de las estrellas de Mercedes actualmente, pertenecía al equipo de Williams Mercedes, que era la escudería de formación del conjunto británico. Nicholas Latifi era el compañero de Russell en ese entonces.

優勝！! 🏆🐺🇯🇵 KIMI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX! pic.twitter.com/d0ovLQ6QOi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

La Fórmula 1 tendrá un parón de un mes

El conflicto armado que ocurre en Medio Oriente ha cancelado diversos eventos deportivos como la Finalissima de futbol y dos carreras de la Fórmula 1, esto con el fin de salvaguardar la integridad de las personas que forman parte de estas paradas del serial.

Serán las dos carreras en abril, el Gran Premio de Baréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, las paradas que quedaron fuera del calendario y, por decisión de la FIA, no habrá algún país que las reemplace, así que este año se correrán 22 paradas, en lugar de 24.

La actividad en el máximo circuito del automovilismo se reanudará hasta la primera semana de mayo, el fin de semana del 1 al 3 del mes antes mencionado, cuando el Gran Circo llegue a América por primera vez en el año para que se lleve a cabo el Gran Premio de Miami.

DCO