Ángel plateado: ¿Dónde ver el drama completo?

La serie en formato vertical Ángel plateado es un drama creado con Inteligencia Artificial que a comenzado a ganar popularidad entre los usuarios que buscan dramas breves cargados de romance, traición, destino y poderes ocultos.

¿De qué trata Ángel plateado?

Ángel plateado sigue la historia de Scarlett, una jove que vive una enorme decepción cuando su pareja destinada decide rechazarla para elegir a su hermanastra.

Herida por esta traición, decide casarse con un Alfa al que todos consideran débil debido a su discapacidad. Sin embargo, ella descubre que el hombre con quien decidió unir su vida no es un Alfa cualquiera, sino uno de los más poderosos que existen.

Mientras él demuestra su verdadera capacidad para protegerla, Scarlett comienza a recuperar la confianza y la fuerza que había perdido. Sin embargo, su antiguo amor comprende demasiado tarde que Scarlett era en realidad su verdadera “Silver Angel”, el vínculo que siempre había estado buscando.

Para entonces ya es demasiado tarde porque la protagonista ya ha comenzado una nueva vida junto al Alfa al que los demás habían subestimado.

¿Dónde ver Ángel plateado?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la aplicación de Dramawave. En esa aplicación, pueden verse algunos episodios mediante anuncios o acumulando monedas virtuales, mientras que para acceder a determinados contenidos es necesario contar con una suscripción.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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