¿Qué conciertos hay en CDMX este fin de semana?

Este fin de semana, la Ciudad de México tendrá una amplia oferta de conciertos para todos los gustos, desde propuestas de rock alternativo y pop hasta música regional mexicana y espectáculos dedicados a grandes clásicos.

Artistas como Siddhartha, Yuridia, David Byrne y Pedro Fernández, además del Festival Arre Pepsi Black 2026, llegarán a distintos escenarios de la capital durante el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre. Acá te compartimos los detalles de las presentaciones.

Conciertos en CDMX este fin de semana

Siddhartha

El cantante tapatío llega al Palacio de los Deportes con su propuesta de rock alternativo y pop, en una presentación que forma parte de su actual etapa musical.

¿Cuándo y dónde? Viernes 4 de septiembre, Palacio de los Deportes

Yuridia

La intérprete sonorense se presenta en la Ciudad de México como parte de su gira Las Cartas Sobre La Mesa, con un espectáculo en el que recorrerá algunos de los temas más importantes de su trayectoria.

¿Cuándo y dónde? Viernes 4 de septiembre, Estadio GNP Seguros

David Byrne

El músico y exintegrante de Talking Heads llega a la capital con su nueva gira, en la que presenta su más reciente material y repasa parte de su trayectoria musical.

¿Cuándo y dónde? Viernes 4 y domingo 6 de septiembre, Teatro Metropólitan

Festival Arre Pepsi Black 2026

El festival dedicado al regional mexicano reunirá durante dos jornadas a artistas como Alejandro Fernández, Eslabón Armado, Los Tucanes de Tijuana, La Sonora Dinamita, Los Dos Carnales y Mi Banda El Mexicano.

¿Cuándo y dónde? Sábado 5 y domingo 6 de septiembre, Autódromo Hermanos Rodríguez

Pedro Fernández

El cantante y actor mexicano llegará al Auditorio Nacional para ofrecer un espectáculo en el que interpretará algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

¿Cuándo y dónde? Sábado 5 de septiembre, Auditorio Nacional

Psyched! Fest México 2026

El festival reunirá diferentes propuestas de la escena alternativa y psicodélica, con proyectos como Santa Sabina, Vondré y Cacomixtle.

¿Cuándo y dónde? Sábado 5 de septiembre, Foro Indie Rocks!

Tributo a los Bee Gees — Feel the Fever

La Maraka recibirá este espectáculo dedicado a los grandes éxitos de los Bee Gees, con una propuesta para los amantes de la música disco y los clásicos de la agrupación.

¿Cuándo y dónde? Domingo 6 de septiembre, La Maraka

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