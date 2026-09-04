Luna Martínez presenta ‘Post-Apocalipsis’, un álbum marcado por el duelo, la evolución y la esperanza

La creadora de contenido Luna Martínez enfrenta una nueva etapa en su carrera tras el lanzamiento de su álbum debut ‘Post-Apocalipsis’, un proyecto que surge de un episodio personal lleno de altibajos, depresión, nuevos comienzos y la decisión de exponer esta faceta sin importar la opinión ajena, después de varios años dedicándose a las redes sociales.

“No había intentado cantar antes, pero era algo que me llamaba mucho la atención porque me gustaba más que nada escribir canciones”, se sinceró la youtuber en entrevista con La Razón, “cuando estaba chiquita escribía muchas que según yo las interpretaba en mi en mi cuarto, pero eran mucho sobre comida o caricaturas. Ya en la secundaria y la prepa, me metí a intentar escribir cosas más profundas”, dijo.

Ya está disponible mi álbum debut: POSTAPOCALIPSIS ⭐️



14 canciones que casi se escribieron solas, y que me han dado propósito el último año y medio que he estado trabajando en él..



Estas canciones son una anécdota de mi evolución personal, inspiradas en sobre pensarlo todo y mi… pic.twitter.com/a3YDfKNm5s — luna martínez POSTAPOCALIPSIS era (@LunalatunaMtz) August 15, 2026

En ese sentido, Luna Martínez admitió que en un inicio nunca consideró publicar su música, pues “lo veía más como una forma de tener un diario”. Sin embargo, la perspectiva cambió en los últimos años, después de enfrentar fuertes críticas dentro de su comunidad por el rompimiento de una relación de muchos años entre especulaciones de violencia, el inicio de un nuevo noviazgo y que se mudara de Tepic a Guadalajara.

“Pasaron muchas cosas feas en mi vida, era una etapa muy fea de depresión, tuve un rompimiento y muchas cosas cambiaron muy rápido”, admitió sobre aquel entonces, “en ese momento no lo sabía, pero ahorita ya lo veo como algo positivo porque eso me hizo pensar ‘planeé tantas cosas y no salieron, entonces ya voy a hacer lo que me dé la gana’”, recordó.

El pasado 15 de agosto, Luna Martínez estrenó su álbum debut Post-Apocalipsis, un disco que mutó de un estilo más rockero a una variedad de ritmos pop y melódicos y que según cuenta la artista, revela su proceso personal de superar una relación tóxica, depresión y críticas, mientras también encontraba una pareja estable y una vida feliz.

“Yo sentí que la manera en la que yo lo viví el duelo se cruzó con muchos otros factores, entre ellos justo con el empezar otra relación. Yo quería que el disco también reflejara que no era lineal. No es que estaba triste al inicio y al final ya soy feliz, sino que hubo mucho sube y baja y que había veces en las que ya pensaba que todo estaba bien y al día siguiente, salía algo que me hacía sentir peor”, contó.

Aunque la oriunda de Tepic no se imagina con una edición deluxe de su álbum, este jueves 3 de septiembre, la artista lanzó la versión en acústico de sus canciones ‘Tiramisú’ y ‘Casita’.“Vamos a sacar todavía unas sesiones en acústico. A mí me gusta mucho el rock, entonces yo sigo así como empeñada en hacer alguna de mis canciones, pero versión rock gutural”,había adelantado.

Tras el lanzamiento de su álbum, Luna Martínez ya se prepara para presentarlo en vivo en Guadalajara, Tepic y algunas otras locaciones de la República Mexicana, lo que implica un nuevo reto para ella.

“Me dan muchos nervios [:..] Lo más difícil no es tanto que no me atreva a hacerlo, sino que tengo que ensayar mucho para tener primero como la condición física que es estar en canciones tan movidas y cuál va a ser el playlist de tal manera en la que no me esté ahogando con mis propias canciones”, se sinceró.

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