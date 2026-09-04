Mal de Amores: Esta es la historia de la serie de Netflix basada en la novela de Ángeles Mastreta

La nueva serie Mal de Amores ha sabido conquistar al público mexicano en Netflix y no es sorpresa, ya que la historia está escrita por la misma autora de Arráncame la vida, Ángeles Mastreta. Ahora, te contamos más sobre la trama.

¿De qué trata Mal de Amores?

Mal de Amores sigue la historia de Emilia Auri, una joven que crece en una familia liberal a finales del siglo XIX e inicios del XX. La joven lucha por estudiar medicina mientras que enfrenta un dilema amoroso entre dos hombres.

En ese sentido, vemos a una protagonista que se niega a aceptar las limitaciones impuestas a las mujeres de su época, por lo que decide convertirse en doctora pese a las opiniones que pueda tener el resto.

La protagonista quiere renunciar a lo que desea, pues quiere ejercer la medicina, vivir en libertad y dejarse amar sin que los convencionalismos de la época decidieran por ella.

Asimismo, se debate entre el amor de Daniel Cuenca, un joven revolucionario que representa pasión libertad y riesgo; y Antonio Zavalza, un hombre que destaca por su estabilidad y ofrecer cuidado a la protagonista de manera más tradicional.

Renata Vaca como Emilia Sauri en Mal de amores ı Foto: X @NetflixLAT

La joven trata de decidirse por alguno de los hombres, pero a su vez, enfrenta dentro de sí una pequeña batalla sobre cómo amar sin perder su idependencia ni abandonar sus sueños de ser doctora.

Todo esto ocurre en medio de la Revolución mexicana, parte importante del desarrollo de los personajes, que atraviesan sus propias revoluciones interiores.

En ese sentido, nos encontramos con un personaje femenino destacado que busca su felicidad y explora etapas de su vida sin importar el qué diran. La novela escrita por Mastreta tiene entre 352 y 392 páginas, según la edición y editorial.

Cabe mencionar que la producción de Netflix fue adaptada, dirigida y producida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora. El elenco está encabezado por Renata Vaca, quien da vida a Emilia Sauri, Juan Pablo Fuentes como Daniel Cuenca, e Iván Amozurrutia en el papel de Antonio Zavalza.

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