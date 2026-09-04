¿Quién es Renata Vaca? Edad, estatura, y de dónde es la actriz de Mal de Amores

El nombre de Renata Vaca ha destacado al tratarse de la protagonista de la nueva serie de Netflix Mal de Amores. La actriz interpreta a Emilia Sauri, una joven que vive en medio de la Revolución Mexicana, mientras que ella también atraviesa una revolución propia.

Muchos ya conocen a la actriz por su participación en proyectos de Internet e incluso por ser una de las protagonistas de Saw X. Pero si no la conoces, te compartimos en La Razón lo que se sabe sobre ella.

¿Quién es Renata Vaca?

Renata Vaca nació en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1999. Se desconoce cuál es su estatura exacta y actualmente tiene 27 años de edad y ha participado en diversos proyectos de cine, streaming e incluso de sketches en YouTube.

En ese sentido, se hizo conocida en el Internet con sus apariciones recurrentes en el canal mexicano Qué Pario!, donde formaba parte del equipo actoral y participaba en diversos sketches.

Tras una temporada en el proyecto de YouTube, Reni (como la llamaban en el canal) decidió perseguir su sueño de convertirse en actriz para proyectos más grandes. Fue en 2018 que debutó en el cine con la cinta Lady Rancho, donde interpretaba a una joven que le enseñaba a la protagonista la vida fuera de la gran cuidad.

Tras esto, ha debutado en cintas como Clases de historia (2018), Bonded (2020) y las series La reina soy yo (2019) y Rosario Tijeras (2019). Fue en 2022 que llamó la atención a nivel internacional, al unirse al reparto de la décima entrega de Saw.

Ahora, Renata Vaca protagoniza la serie de Netflix Mal de Amores, destacando como un joven talento que se sigue desarrollando en la industria del entretenimiento.

“Muchas de las cosas que para mi importan en esta vida están impresas en este proyecto, espero que Mal de amores les robe el aliento y les cure del reconcomio (como dicen Emilia, Ángeles y Cata) como lo hizo conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram con el estreno de la serie.

“Mal de amores me ha dado taaantas cosas que no acabaría de nombrarlas. Solo tengo gratitud, amor y alegría por esta historia, háganla suya y también a todas las Emilias, ¿Cual de todas? A Todas y ninguna", finalizó.

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