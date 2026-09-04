¿Qué le pasó a Farath Coronel? Hallan muerto al conductor y vidente

Se dio a conocer el asesinato de Farath Coronel, conductor y vidente que llegó a participar en el programa Hoy. Ahora te platicamos lo que se sabe al respecto, así como quién era.

¿Qué le pasó a Farath Coronel?

Farath Coronel fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre dentro de un inmueble de la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, policías municipales acudieron al domicilio tras recibir una llamada por una persona lesionada por arma de fuego.

Astrologo, vidente, locutor, conductor de tv, influencer y puto, era Farath Coronel.



Hace unas horas fue asesinado en su casa en Bosques del Lago, Cuautitlán Izcalli.



Habría tenido un altercado con su escolta y este lo mató a balazos. Hace 4 años sufrió un atentado. #PandaNews pic.twitter.com/ZSxKNDSSib — Panda del Amor (@PandadelAmorXXI) September 4, 2026

Al llegar, paramédicos confirmaron que el también colaborador del programa Hoy ya no contaba con signos vitales. La víctima presentaba heridas producidas por arma de fuego y según versiones preliminares, habría recibido varios disparos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el homicidio y no ha establecido públicamente el móvil.

Algunas versiones señalan que un integrante de su equipo de seguridad habría tenido una discusión con Coronel antes de la agresión y que incluso habría sido detenido, pero esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que permanece como una línea de investigación. También se reportó que un conocido acudió al domicilio después de no poder comunicarse con él y fue quien habría encontrado el cuerpo.

¿Quién era Farath Coronel?

Farath Coronel, cuyo nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, fue un vidente, numerólogo, tarotista, locutor y guía espiritual mexicano. Se hizo conocido por sus apariciones en programas de televisión, especialmente en Hoy, donde realizaba predicciones y hablaba sobre astrología, numerología, tarot y la llamada ley de la atracción.

También tuvo participaciones en otros espacios de televisión y radio, y desarrolló una importante presencia en redes sociales. Además de su trabajo en medios, Coronel destacó por actividades altruistas.

"Farath Coronel":

Porque informan que fue asesinado en el Estado de México pic.twitter.com/LKWrN4hn4W — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 4, 2026

Durante la pandemia de COVID-19 ganó notoriedad por repartir despensas y apoyar a personas en situación vulnerable; también impulsó una fundación que inicialmente se enfocó en brindar apoyo a jóvenes y niños con VIH.

En 2022 fue víctima de un ataque armado mientras viajaba por Ciudad de México, del que salió ileso. Muchos se preguntan si aquel atentado tuvo algo que ver con su asesinato.

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