En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes que aseguraban que la influencer Lupita TikTok, conocida por sus videos virales, había muerto.

El rumor se difundió rápidamente, lo que generó preocupación entre sus seguidores e hizo que su nombre se volviera tendencia. Sin embargo, la propia creadora de contenido salió a desmentir la información con un video que se viralizó. La joven mostró su molestia diciendo: ‘No se me hace justo que inventen esas cosas’.

Pero, ¿de dónde surgió el rumor de la muerte de Lupita TikTok? En La Razón te contamos.

¿Influencer Lupita TikTok murió? Así surgió el rumor

El origen del rumor sobre la muerte de Lupita TikTok se dio en plataformas como Facebook y TikTok, donde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que la influencer había fallecido.

Algunos usuarios incluso compartieron imágenes y mensajes de condolencias, lo que hizo aún más grande la confusión. La noticia falsa se expandió con rapidez, por lo que miles de seguidores buscaban con ansias confirmar la veracidad de lo ocurrido.

Lupita TikTok se someterá a una cirugía estética ı Foto: FB: Lupita TikTok

La situación generó indignación, pues no es la primera vez que Lupita TikTok enfrenta especulaciones sobre su vida privada. Sus seguidores aseguraron que se trata de un tema muy serio y que no debe tomarse a la ligera.

Lupita TikTok desmiente los rumores de su fallecimiento

Ayer, Lupita TikTok publicó un video en el que aclaró la situación y expresó su molestia: “Esa nota nada que ver. Estoy muy enojada, no se me hace justo que inventen cosas así”. La influencer agregó: “No se me hace justo que jueguen con la gente, con mis seguidores, con mi familia”.

Además, aseguró que se encuentra en excelente estado de salud: “Yo estoy bien, gracias a Dios”.

El clip rápidamente se viralizó y recibió cientos de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes felicitaron a Lupita por desmentir las falsas noticias.

Algunos comentarios fueron:

“Lupita tú échale ganas, que nunca te afecten los comentarios de los demás”

“Te apoyamos”

“Qué bueno que estés viva”

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