Critican a Lupita TikTok por su reacción a la petición de un fan | VIDEO

Critican a Lupita TikTok por su reacción a la petición de un fan

La influencer Lupita TikTok es señalada por su actitud con un seguidor que le pidió una foto, pues ella reaccionó de manera indiferente y para muchos “grosera” cuando el joven se acercó para saludarla y pedirle una foto.

Y es que Lupita TikTok se ha convertido en una figura reconocida en las redes sociales, principalmente entre el público mexicano. Hasta ahora, la joven mantiene una comunidad con más de un millón de seguidores quienes celebraban su humildad y cercanía con seguidores.

Pero parece que las cosas han cambiado, ya que en un reciente video, la mujer se ha mostrado con una actitud que no ha agradado al público y donde incluso, el fan aparece incrédulo con la actitud de la famosa.

Lupita TikTok desata polémica por su actitud con un fan

El video dura apenas unos segundos y fue publicado en TikTok por el usuario @palotote este 23 de marzo. En el clip, podemos ver como sacan el celular y él se acerca amablemente a pedirle que se tomen una foto juntos.

Ella lleva unos lentes de sol, una camisa larga y crocs de figuritas, así como una bolsa de una marca de ropa, pues al parecer se encontraba en un centro comercial o una tienda departamental.

Lo que nadie esperaba era la respuesta tajante de Lupita, quien le dijo “rápido, que llevamos prisita” y posa. El chico se coloca detrás y a los pocos segundos ella se mueve y sigue avanzando sin despedirse del chico, quien se acerca a la chica que lo acompañaba.

ESO PASA POR HACER FAMOSA A GENTE…



Tunden en redes sociales a la influecer Lupita TikTok por la respuesta que le dio a un seguidor al pedirle una foto.



“Rápido porque llevamos prisita”pic.twitter.com/FAQ9EYR06C — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 23, 2026

“Me cayó mal Lupita, no sé qué se creyó”, escribió él en la descripción del video que rápidamente llamó la atención de los Internautas por la actitud de la joven creadora de contenido con un seguidor.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al video, algunos criticando a Lupita TikTok por su actitud y otros justificando a la mujer al mencionar que no tenía porqué siquiera tomarse una foto, pues no es su obligación.

Este ha sido un tema bastante debatido, pues mientras algunos defienden a las celebridades y sus vidas fuera de cámara, otros mencionan que el éxito de los influencer es gracias a los seguidores, por lo que deberían estar dispuestos a convivir con ellos en cualquier momento.

Te dejamos algunas reacciones: