¿Quién es el nuevo novio de Lupita TikTok? Edad, de dónde es y a qué se dedica

Parece ser que Lupita TikTok se dio una nueva oportunidad en el amor, pues a través de redes sociales publicó videos y fotos con un joven con una gorra blanca donde se besan y se muestran cariñosos.

“La vida es bonita”, escribió en una de las publicaciones donde se besa con el chico. En la misma, lo arroba y en otro video, aparecen caminando juntos y dándose un beso. “Llegaste en el momento perfecto“, escribió ella.

¿Quién es el nuevo novio de Lupita TikTok? ı Foto: IG: @soylupitatiktokmx

¿Quién es el nuevo novio de Lupita TikTok?

A través de redes sociales, Lupita TikTok presentó a quien sería su nuevo novio, un joven de 17 años de edad llamado Maicol García. la noticia rápidamente llamó la atención del público y destaca la diferencia de edad entre ambos, pues ella tiene 23 años.

Maicol sube videos en sus redes sociales, principalmente de comedia, pero podría ser considerado como un creador de contenido pequeño, pues en Instagram cuenta con 1813 seguidores.

No se sabe mucho más de él, como de dónde viene o si se dedica a algo más lejos de la creación de videos musicales, aunque por su edad, se esperaría que estuviera estudiando la preparatoria o cerca de iniciar la universidad.

El público ha reaccionado de manera diversa a las publicaciones sobre su supuesto noviazgo, pues algunos no creen que sea real y otros se burlan de ello con mensajes sobre la condición de la influencer; algunos más han decidido apoyarlos en esta nueva etapa.

Lupita TikTok se someterá a una cirugía estética ı Foto: FB: Lupita TikTok

El nuevo novio de Lupita TikTok llega a más de un año de la muerte de Karely, la hija de la influencer que permaneció hospitalizada durante varios años por complicaciones de salud. Se dice que la menor presentó un cuadro de sepsis, deshidratación, paro cardiorrespiratorio y muerte cerebral.

A la par, su entonces pareja y padre de la bebé, Ricardo ‘N’ fue vinculado a proceso en Nuevo León por feminicidio y violencia familiar tras la muerte de la menor, además de que ya enfrentaba un proceso por un delito equiparable a la violación, por lo que se le impuso prisión preventiva.

¿Quieres saber más?

Lupita TikTok se someterá a una operación, ¿Tendrá una cirugía estética?

Critican a Lupita TikTok por su reacción a la petición de un fan | VIDEO

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega al cine

¡Le dijo que sí! Aficionada sorprende a su novio con propuesta de matrimonio en pleno Mundial 2026 (VIDEO)