Cinemex anunció que proyectará en sus salas el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, con el apoyo de Sony Music. La noticia ha emocionado a los fans que deseaban una oportunidad similar para experimentar la icónica presentación en la pantalla grande.

Y es que no cabe duda que el artista mexicano es uno de los grandes íconos del país y para muchos, su presentación en Bellas Artes fue una de las más importantes en toda su carrera. Estuvo en un total de tres ocasiones diferentes, siendo la primera en 1990.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, serie de Netflix ı Foto: IG @soyjuangabriel_

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega al cine

Fue a través de la cuenta oficial de Cinemex que dieron a conocer el próximo lanzamiento del primer concierto de ‘El Divo de Juárez’ en sus salas de cine, aunque de momento no revelaron las fechas del estreno ni cuándo será la preventa de los boletos.

"Mientras México canta “Hasta que te conocí”, nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex“, escribieron en la cuenta.

El inicio del mensaje es una referencia a como el famoso tema del artista se ha vuelto tendencia con la Selección Mexicana acompañado con mensajes de esperanza sobre un posible triunfo de El Tri en el Mundial 2026.

Mientras México canta "Hasta que te conocí", nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex. 🇲🇽🎶 pic.twitter.com/oXzW6F0cMx — Cinemex (@Cinemex) June 29, 2026

La presentación de ‘Juanga’ en Bellas Artes que quedó grabada para la posteridad fue una de cuatro fechas históricas del 9 al 12 de mayo, donde fue acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Además, fue entonces que se convirtió en el primer cantautor de música popular mexicana en presentarse en el recinto.

Por este motivo, en su momento los conciertos generaron gran polémica, al considerarse que el lugar estaba destinado solo a presentaciones de artistas clásicos. Sin embargo, en la actualidad, dichas presentaciones ya son consideradas como un punto alto en la historia musical del país.

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