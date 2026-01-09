Los de Aguilera preparan gira con éxitos de Juan Gabriel

El próximo 28 de febrero, La Maraka será el punto de partida del espectáculo Los de Aguilera, un concierto tributo integrado por cerca de 30 músicos que formaron parte de la orquesta y el equipo sonoro que acompañó a Juan Gabriel durante sus últimas giras. La fecha funcionará como antesala de una gira conmemorativa que iniciará de manera formal este año, cuando se cumpla el décimo aniversario luctuoso del cantautor el 28 de agosto.

El ensamble, producido por Edgar Estrada, busca rescatar el sonido original de el divo en su formato de concierto, con un repertorio de alrededor de 30 temas y la participación de intérpretes invitados. Para esta primera presentación están confirmados Karina, Ernesto D’Alessio, Sheyla y Diego Morán, además de algunos integrantes de la propia orquesta que asumirán pasajes vocales.

El Tip: Los de Aguilera iniciarán oficialmente la gira el 28 de agosto, en el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

En entrevista con La Razón, Edgar Estrada explicó que el espectáculo comenzó a gestarse desde la pandemia. “El concepto como proyecto ya vivía desde esos años; había nostalgia, emoción y una necesidad real de agradecer y continuar”, señaló. El productor agregó que el proceso tomó tiempo por la coordinación emocional y logística entre los músicos que compartieron escenario con el cantante: “Son artistas que vivieron distintas etapas con él. Cada uno trae historias, discos y temporadas con Juan Gabriel. Es un legado vivo”.

El setlist se construyó en conjunto, agrega el productor. “Teníamos un set base y cada artista eligió las canciones que quería interpretar. Les dimos esa apertura porque conocían el repertorio desde dentro. Si incluyéramos todo lo que la gente nos pide, no acabaríamos”, afirmó. Sobre la estructura del formato en gira puntualizó: “Los principales son los músicos que estuvieron con él; en cada ciudad se sumarán invitados. Esa es nuestra intención”.

Respecto a los derechos de las canciones, Estrada aclaró que el proyecto opera dentro del marco legal. “No hay conflicto. Se pagan las regalías a la Sociedad de Autores y Compositores por la ejecución en vivo. No estamos usando el nombre ni la marca de Juan Gabriel, es un homenaje musical”, dijo. También señaló que no han tenido contacto con Iván Aguilera, heredero del cantautor, pero que están abiertos a cualquier acercamiento futuro.

Para Estrada, el debut en La Maraka es sólo el inicio. “Vienen más fechas. Hay plazas como Guadalajara y Puebla que ya se están calentando. Esto es de aquí para arriba”, afirmó.

Por su parte, Ernesto D’Alessio, uno de los invitados de esta primera fecha, destacó el componente emocional que implica participar en un espectáculo construido desde las entrañas musicales del Divo. “Lo que me mueve siempre es el escenario, no el dinero. Nunca he trabajado con la intención de cuánto me van a pagar”, aseguró. El cantante comparó el cuidado hacia los músicos con la experiencia en su propia familia: “Mi mamá siempre daba la cara por su gente. Con Juan Gabriel era igual; escuchando a estos músicos uno entiende por qué su legado sigue”.

Sobre su carrera, D’Alessio confirmó que alternará este show con distintos proyectos este año. “Voy a seguir en Cumbia Machine, viene más teatro musical y también estaré en la obra Ni tú ni yo. Son etapas distintas, pero todas hablan de lo que me apasiona”, añadió.

Mientras que, para Sheyla, volver a cantar con la orquesta que acompañó a Juan Gabriel es una experiencia emotiva: “Recuerdo con mucho cariño cuando me invitó a cantar con él, y ahora regresar con este proyecto es como cerrar un círculo. Juan Gabriel vive en su música y en el cariño que le tenemos; estar aquí es un honor y un privilegio compartir con el público”, concluyó.