¿Cuándo y a qué hora es la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en el Zócalo?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México proyectará el primer concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la capital, y cualquier persona que quiera disfrutar de esta experiencia podrá hacerlo sin costo alguno.

Si eres un admirador del cantante Juan Gabriel y no pudiste disfrutar de alguno de sus conciertos en vivo, o si sólo quieres revivir el concierto de 1990 en el que el divo de Juárez se presentó en el Palacio de Bellas Artes acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional, en noviembre podrás verlo en grande.

El sábado 8 de noviembre del 2025 en el Zócalo se proyectará el concierto que tiene tomas únicas del icónico concierto de Juan Gabriel, por lo que esta proyección se hará a las 20:00 horas y la entrada es libre.

Algunas de las tomas del primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, que será proyectado en el Zócalo de la Ciudad de México, no han sido vistas antes, además estas tomas también forman parte del documental Juan Gabriel, debo puedo y quiero de Netflix.

El primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes forma parte de los conciertos que se realizaron del 9 al 12 de mayo de 1990, pues el cantante y compositos mexicano lanzó el 20 de diciembre de ese año su álbum llamado Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, mismo que es el primer álbum en vivo del cantante.

🎶✨ El icónico primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega al Zócalo capitalino.



Revive aquella histórica noche de 1990, cuando Juan Gabriel hizo historia al presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.… pic.twitter.com/NQi6mWeXrN — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 21, 2025

¿Cuándo sale en Netflix la serie documental de Juan Gabriel?

Este documental contiene imágenes nunca antes vistas del cantante Juan Gabriel, sin embargo, este 8 de noviembre en el Zócalo capitalino únicamente se proyectará el concierto de 1990 del cantante en Bellas Artes.

El documental Juan Gabriel, debo puedo y quiero de Netflix contiene videos personales del cantante, además de entrevistas inéditas en las que el famoso cantante y compositor mexicano habla sobre los sacrificios que tuvo que hacer para alcanzar la fama.

Además, también se podrá ver la dualidad que existía entre la vida pública y privada de Juan Gabriel, quien con su muerte conmocionó a la capital y al país en 2016.

Juan Gabriel en concierto ı Foto: Museo Juan Gabriel

De acuerdo con el adelanto que tiene la plataforma Netflix de la serie documental del famoso cantante, el cual se estrena el 30 de octubre, en este se podrá disfrutar de videos que formaban parte del archivo personal de Juan Gabriel.

En esta serie documental de cuatro capítulos se podrán ver fotos, videos y audios personales en los que se puede escuchar al divo de Juárez decir que los videos que se presentarán son parte de un testimonio que preparó para compartir con sus fanáticos cuando “ya no esté en este planeta”.