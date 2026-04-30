STC Metro y Sindicato firman convenio: pactan mejoras salariales y mayor inversión en mantenimiento

Adrián Rubalcava y Fernando Espino durante la firma del convenio para fortalecer la operación del Metro.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y Fernando Espino Arévalo, presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, suscribieron un convenio que reconoce a los trabajadores del organismo con retabulaciones salariales, compactación de plazas, mejores condiciones laborales en espacios de trabajo y fortalecimiento en la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de instalaciones fijas y trenes.

A su vez, el acuerdo reafirma el compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la dirección general y la base trabajadora para encauzar esfuerzos a favor de elevar los estándares de operación de las 12 Líneas de la Red.

Adrián Rubalcava y Fernando Espino durante la firma del convenio para fortalecer la operación del Metro. ı Foto: STC Metro

“Estoy convencido de que, con esta unificación entre empresa, trabajadores y Gobierno de la Ciudad, vamos a poder dar mejores resultados, con la experiencia de los compañeros sindicalizados y con los recursos necesarios para el mantenimiento. Vamos a ver un Metro más eficiente y mejor estructurado. Estoy convencido de que los principales beneficiados van a ser, sin duda, los usuarios”, enfatizó Rubalcava Suárez.

El titular del Metro resaltó el diálogo abierto que ha tenido la jefa de Gobierno con los trabajadores del Sistema a través de su dirigente, Fernando Espino Arévalo, así como la disposición y apoyo del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, y del titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. Destacó también la participación de los técnicos especializados del Metro en las mesas en las que se definen las compras prioritarias para el mantenimiento a trenes y vías.

Adrián Rubalcava y Fernando Espino durante la firma del convenio para fortalecer la operación del Metro. ı Foto: STC Metro

Por su parte, Fernando Espino Arévalo, presidente del SNTSTC, reconoció a la jefa de Gobierno: “Quien tuvo a bien concedernos su confianza, apoyo y respaldo para la firma del convenio”. “Yo, a nombre de ustedes (los trabajadores) me comprometí a que daríamos todo nuestro esfuerzo, con experiencia y conocimiento”, señaló.

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