El legado de Juan Gabriel, uno de los artistas más influyentes de la música mexicana, llega al Museo Universitario del Chopo en la Ciudad de México con una exposición que busca revisar su impacto cultural, artístico y social.

A casi una década de su fallecimiento en 2016, la muestra se presenta como un homenaje que trasciende lo biográfico para explorar cómo el Divo de Juárez desafió prejuicios y abrió caminos en torno a la diversidad sexual y la identidad. Conoce de qué trata esta exposición, las fechas en las que podrás visitarla y cuál es el costo de los boletos.

Exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo: De qué trata, fechas y costo

La exposición que difundirá parte del legado de Juan Gabriel lleva por título Un lugar de ambiente. Legado y disidencia y forma parte del 39 Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS). Su inauguración está programada para el 28 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Museo del Chopo, ubicado en la colonia Santa María la Ribera, cerca del Metro Revolución de la Línea 2.

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El proyecto curatorial, encabezado por Carlos Segoviano junto a Abril Castro Prieto, reúne obras, fotografías, documentos y piezas artísticas que dialogan con la figura de Juan Gabriel desde distintas generaciones y disciplinas.

Juan Gabriel en concierto ı Foto: Museo Juan Gabriel

Entre los artistas participantes destacan Fabián Chairez, Santiago Arau, Adolfo Patiño, Ana Segovia, Armando Cristeto, Bárbara Sánchez-Kane, Roberto Montenegro, Zule Camarena, Santiago Mora, Eduardo Peralta y Terry Holiday.

La intención es mostrar cómo la imagen y el discurso del cantante siguen vigentes en un contexto donde persisten debates sobre censura, identidad y diversidad.

Más que una exposición biográfica, se trata de un recorrido que evidencia la influencia de Juan Gabriel en la cultura popular y en la ruptura de estereotipos de masculinidad y estructuras familiares tradicionales.

Costo de entrada a la exposición de Juan Gabriel en el Museo del Chopo

En cuanto al costo de entrada, el Museo del Chopo mantiene tarifas accesibles: