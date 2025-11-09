Asisten 170 mil a proyección de concierto de Juan Gabriel en el Zócalo

Asistieron 170 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México la noche del 8 de noviembre para disfrutar la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

A través de una publicación en X, la mandataria capitalina se refirió al evento celebrado la noche del sábado en la principal plaza de la Ciudad de México, y remarcó que acercar la cultura a la ciudadanía con eventos como éste es prioridad en su gobierno.

Asistentes a la proyección del concierto. ı Foto: X Clara Brugada

“170 mil personas vivimos una noche inolvidable recordando a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, gracias al apoyo de @NetflixLAT”, escribió Brugada en X.

“Bailamos, cantamos y celebramos juntas y juntos, porque en la #CapitalDeLaTransformación la cultura es un derecho y se vive en el espacio público, abierta para todas y todos”, abundó.

El sábado, se proyectó en el zócalo el llamado “histórico” primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, ocurrido en 1990, y cuyo metraje y banda sonora han mantenido popularidad entre viejos y nuevos fanáticos.

La proyección coincide con el estreno del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero de la productora Netflix, el cual está narrado con materiales del archivo personal del fallecido cantante. Incluso, según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, algunas tomas inéditas se incluyeron en la proyección del sábado.

Póster de la convocatoria a la proyección del concierto, el sábado en el Zócalo. ı Foto: Cortesía del organizador

Con la afluencia de este documental, se rompió el récord de asistencia para la proyección de un concierto del mismo artista, pues en septiembre de 2024 en la misma plaza se transmitió Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes, el cual contó con una asistencia de 70 mil personas.

Aquella proyección respondió a un intento de exhibir el concierto en la Cineteca Nacional, el cual cambió de sede a la Plaza de la Constitución ante la alta afluencia de asistentes.

Finalmente, en el marco del estreno del documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la dependencia capitalina invitó a los fanáticos a conocer el material fotográfico de Juan Gabriel que está en exhibición desde el 27 de octubre en la estación Bellas Artes, así como en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

