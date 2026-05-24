‘La Mataviejitas’: trasladan a hospital de Iztapalapa a Juana Barraza por insuficiencia renal

Juana Barraza Samperio, conocida como "La Mataviejitas", fue trasladada a un hospital.

Juana Barraza Samperio, conocida como “La Mataviejitas”, fue ingresada al Hospital de Especialidades “Dr. Belisario Domínguez”, en la alcaldía Iztapalapa, para recibir atención por un diagnóstico de insuficiencia renal.

La también llamada “Dama del Silencio” fue trasladada el sábado pasado bajo custodia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde cumple una condena de 759 años de prisión por 16 homicidios de mujeres adultas mayores.

Al respecto, la SSC informó que Barraza Samperio, de 68 años, podría ser dada de alta este domingo y regresar al centro penitenciario femenil ubicado el oriente de la Ciudad de México, según el tratamiento médico y su evolución.

"La Mataviejitas", en una fotografía ilustrativa. ı Foto: larazondemexico

No es la primera vez que, durante la purga de su condena, Juana Barraza Samperio es hospitalizada. El 26 de julio de 2023, fue trasladada de urgencia al Hospital General Xoco, ubicado en la alcaldía Coyoacán, debido a una fractura de fémur al caer, tres días antes, dentro del penal de Santa Martha Acatitla.

“La Mataviejitas” fue luchadora profesional y fue detenida el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma Primera Sección, alcaldía Venustiano Carranza, al salir del domicilio de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 81 años, a quien estranguló con un estetoscopio.

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cehr