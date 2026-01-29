La límpida mirada de Nahum Zenil llega al Museo del Chopo

La exploración del deseo y las posibilidades del cuerpo, el homoerotismo, la introspección a través del autorretrato y el uso de la iconografía religiosa son algunos de los ejes que el artista Nahum Zenil, de origen veracruzano, ha desarrollado a lo largo de seis prolíficas décadas de trayectoria.

La exposición Nahum B. Zenil. El límpido espejo de mis ojos (1968–2025), que inaugura el próximo sábado 31 de enero en el Museo Universitario del Chopo, propone una amplia retrospectiva que reúne más de 130 piezas entre dibujos, pinturas, serigrafías, esculturas, libros y otros formatos.

CONTACTO de ojo, 1998. ı Foto: Museo del Chopo

El Dato: EL MUSEO DEL CHOPO tiene planeado publicar un catálogo en español e inglés que incluya una reproducción de todas las obras de la exhibición, así como algunos ensayos.

La obra de Zenil se caracteriza por una fuerte intención de cuestionar y resignificar las nociones dominantes de la sociedad en torno a la identidad, la historia, la sexualidad y la representación. En conferencia de prensa realizada en el museo, el artista explicó, que, si bien comenzó a trabajar de manera intuitiva, en un inicio buscó hacerlo siguiendo estrategias cercanas al surrealismo, hasta que fue reconociendo gradualmente una voz propia.

“A medida que fui trabajando, comencé a reflexionar sobre mi propia vida, proceso que se vio complementado por el autoanálisis que inicié en una clínica de salud mental. El arte me ha permitido, desde el principio, exteriorizar una serie de problemas emocionales, y me da mucho gusto ver la obra aquí nuevamente”, comentó Zenil.

El autorretrato ha sido uno de los recursos más constantes en su quehacer artístico, al servirle como herramienta para cuestionar la identidad y visibilizar un deseo homoerótico históricamente relegado dentro de la historia del arte. En ese sentido, el artista fue también uno de los primeros artistas en establecer un diálogo con la obra de Frida Kahlo desde una perspectiva erótica, como puede apreciarse en Sin título (Frida Kahlo con devil), de 1985, incluida en la exhibición.

HERENCIA, 1991. ı Foto: Museo del Chopo

El Tip: LAS PIEZAS de la muestra provienen de museos como el MAM, el MUAC, la Colección FEMSA, el MARCO y algunos acervos privados.

Asimismo, la muestra presenta una serie de autorretratos que abarcan desde finales de la década de 1960 hasta la actualidad, lo que permite observar el paso del tiempo y la evolución no sólo de su trabajo, sino también de su propio cuerpo.

“A mí me sorprende el deterioro físico que el tiempo nos impone; es impresionante cómo vamos cambiando”, confesó el artista.

“Nunca termino; este autoanálisis no ha sido fácil y siempre es pesado estarse observando, enjuiciando, condenando y mirándose de manera constante”, dijo.

El límpido espejo de mis ojos también exhibe obras poco conocidas y elementos insólitos de la vida de Nahum Zenil, como la reproducción fiel de un espacio de su casa, realizada con objetos originales y piezas enmarcadas, lo que incluso sorprendió al propio artista.

La exposición da cuenta del papel que la obra de Nahum Zenil ha tenido en la intersección entre arte y política desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, así como de su labor como activista cultural y del impulso decisivo que brindó al arte gay en México, al ser uno de los precursores de la Semana Cultural Lésbica-Gay, que se celebra en el Museo del Chopo desde 1987.

TE MIRARÁS en el límpido espejo de mis ojos, 2000. ı Foto: Museo del Chopo

Sobre la situación actual de la comunidad LGBTTTIQ+, Zenil consideró que, aunque ha habido avances significativos, aún no se puede bajar la guardia. “Ha cambiado la percepción de la sociedad, hay mayor aceptación, libertad y conciencia de que somos semejantes porque finalmente somos humanos. Sin embargo, esa aceptación no es generalizada, ya que todavía persisten casos de represión, discriminación y rechazo”, reflexionó.

El Museo Universitario del Chopo celebrará también la inauguración de otras dos exposiciones en el marco de la Semana del Arte en México: Nour Bishouty. Madre improbable y No Objetualismos. Hacia un pensamiento visual independiente, ésta última dedicada a explorar prácticas que transformaron el arte latinoamericano en la década de 1970.