¿Quién es Sofía Carrera? Edad proyectos, películas y series de la actriz de Mal de Amores

La actriz Sofía Carrera demuestra que es un talento en ascenso, pues con apenas 21 años de edad, ya cuenta con proyectos importantes como parte de su trayectoria.

¿Quién es Sofía Carrera?

Sofía Carrera es una actriz nacida en Puebla en el año 2005, por lo que actualmente tendría unos 21 años de edad. La joven quiso convertirse en cantante desde que era pequeña.

Por este motivo, desde joven comenzó a subir varios covers a través de su canal de YouTube, donde le ayudó a ganar un cierto nivel de reconocimiento para participar en ‘Tu Talento, Mis Contactos’, un reality de Telehit que impulsó su carrera artística con el lanzamiento de su primera canción original ‘Tóxica De Corazón’, un tema que reflejaba sus sentimientos románticos mientras estudiaba en la preparatoria.

A medida que se encontraba cursando sus estudios académicos, en el 2023 tomó clases de piano, guitarra, canto y actuación. Posteriormente, debutó en la pantalla chica como parte del elenco de la serie juvenil de Disney + ‘STM: Sé tú misma’.

Ese mismo año, hizo su salto al ámbito cinematográfico con un papel secundario en ‘Sobreviviendo a mis XV’, comedia dirigida por Chava Cartas donde compartió créditos junto a Berenice Jonguitud, Verónica Bravo y Memo Villegas. Además, la joven también tiene experiencia en el teatro musical en la obra Mamma Mía! en CDMX. Recientemente, ha formado parte de varios proyectos.

En la nueva película de comedia del director Carlos Santos Loco México Mágico, donde da vida a Melinda, una famosa estrella de pop que es engañada para estelarizar una ambiciosa película en el municipio de Alvarado, Veracruz.

También formó parte de la serie de Netflix que se estrenó hace poco, El otro padre, donde interpreta a una versión joven de Macarena, una mujer que tuvo una hija con alguien que no era su esposo, un secreto que se descubre en el peor momento.

Por otro lado, recientemente se estrenó Mal de Amores, serie donde interpretó al personaje de Sol, la amiga de la protagonista que podrá ayudarla en su aventura de descubrimiento.

“Interpretar a Sol en Mal de Amores fue una oportunidad increíble y un honor enorme.Me llevo recuerdos preciosos, muchísimos aprendizajes y, sobre todo, la fortuna de haber compartido este proyecto con un cast y un equipo lleno de talento”; celebró en su cuenta de Instagram.

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