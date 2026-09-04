Tim Curry, actor británico-estadounidense, falleció el 25 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California, a los 80 años. El histrión era reconocido por su versatilidad y por haber marcado generaciones con personajes inolvidables.

Una semana después de su muerte, finalmente las autoridades dieron a conocer la causa oficial.

Revelan causa de muerte de Tim Curry, actor de El show de horror de Rocky

De acuerdo con People, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles reveló que la causa principal del fallecimiento de Tim Curry fue una enfermedad coronaria. Además, se señalaron antecedentes médicos que contribuyeron a su deterioro, como un ictus (conocido como accidente cardiovascular) que el actor sufrió en 2012 y un diagnóstico de cáncer de riñón.

El medio también resaltó que el intérprete de El show de horror de Rocky enfrentó con valentía las secuelas de su salud durante más de una década.

En 2012 sufrió un derrame cerebral que marcó un antes y un después en su vida. Tim Curry fue sometido a una cirugía de emergencia luego de que le detectaran coágulos en su cerebro, lo que derivó en una parálisis parcial del lado izquierdo de su cuerpo y lo obligó a usar silla de ruedas.

“I don’t fear death. I try to avoid it, as I think we all do.”



In a 2025 interview, Tim Curry, who died at the age of 80, spoke candidly about mortality, saying he believed that in the end, he “may well embrace it.” https://t.co/KC9DmXCSDc pic.twitter.com/FEw7GzVStc — CBS News (@CBSNews) August 26, 2026

Pese a las limitaciones físicas que se mantuvieron hasta antes de su muerte, su carrera se adaptó a las circunstancias. Tras el ictus, Tim Curry se concentró en el doblaje y la actuación de voz, donde brilló con personajes como Nigel Thornberry en The Wild Thornberrys y el Emperador Palpatine en Star Wars: The Clone Wars.

En su último año de vida, el actor participó en la película de terror Stream (2024) y alcanzó a filmar escenas para la secuela Stream 2: Sudden Death, que será dedicada a su memoria. El director del proyecto, Michael Leavy, confirmó que Tim Curry concluyó sus grabaciones antes de su fallecimiento.

Puedes leer: