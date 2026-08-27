Pennywise pierde su sonrisa: Muere Tim Curry

Tim Curry, el actor británico que convirtió a Pennywise en uno de los rostros más perturbadores del cine y la televisión, murió a los 80 años en Los Ángeles. Su representante confirmó el fallecimiento del intérprete, cuya carrera se extendió durante casi seis décadas, incluyendo el teatro, la música y el doblaje.

Aunque para millones quedó ligado para siempre con el payaso de la cinta (It) Eso, Curry construyó mucho más que un personaje de terror: fue una figura de culto capaz de interpretar villanos, protagonistas, personajes cómicos y criaturas animadas con la misma fuerza.

Su salto internacional ocurrió en 1975 con la película El show de terror de Rocky, donde interpretó al doctor Frank-N-Furter, un personaje que primero llevó al escenario y que posteriormente se convirtió en uno de los mayores íconos de la cultura pop.

El Dato: El intérprete cuenta con más de 240 producciones, abarcando cine, teatro y televisión. Obtuvo un Emmy por el doblaje de el Capitán Garfio.

Quince años después, en 1990, llegó el papel que marcaría su trayectoria: Pennywise, la criatura que adopta la forma de un payaso para atraer a los niños de Derry en la miniserie (It) Eso, adaptación de la novela de Stephen King, que también se exhibió como película en dos partes. La interpretación de Curry se convirtió en una referencia del terror televisivo y permaneció vigente incluso después de que Bill Skarsgård retomara al personaje en las películas estrenadas décadas más tarde.

El éxito de (It) Eso no encasilló a Curry. Durante los años siguientes apareció en producciones como Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, donde interpretó al conserje del Hotel Plaza; Los tres mosqueteros, La sombra, Congo, La isla del tesoro de los Teleñecos, Los ángeles de Charlie, Scary Movie 2: Otra película de miedo y Kinsey. También desarrolló una importante carrera como actor de voz y prestó su registro a personajes animados como el capitán Garfio en Peter Pan y los piratas, trabajo por el que recibió un premio Emmy.

El Tip: La miniserie IT de la cadena ABC fue un éxito en EU, atrayendo a casi 30 millones de espectadores, un logro masivo para el formato.

El teatro nunca dejó de ser otra de sus grandes plataformas. Curry obtuvo tres nominaciones al premio Tony por sus trabajos en Amadeus, Mi año favorito y Spamalot, demostrando que su talento estaba muy lejos de limitarse al género que lo hizo famoso. Su capacidad para combinar una presencia escénica extravagante con una enorme precisión actoral lo convirtió en uno de los intérpretes británicos más reconocibles de su generación.

EL SHOW DE TERROR DE ROCKY │ Director: Jim Sharman, 1975 ı Foto: Especial

En 2012 sufrió un derrame cerebral que afectó su movilidad y redujo considerablemente sus apariciones frente a las cámaras, pero no significó su retiro. Continuó trabajando principalmente con su voz y participó en distintos proyectos, además de mantener una relación cercana con sus seguidores. En 2024 apareció en la película de terror Stream, uno de sus últimos trabajos en cine, mientras que en 2025 publicó sus memorias, Vagabundo, en las que recorrió distintas etapas de su vida y trayectoria.

CLUE: EL JUEGO DE LA SOSPECHA │ Director: Jonathan Lynn, 1985 ı Foto: Especial

Tras conocerse su muerte, figuras del entretenimiento comenzaron a despedirlo públicamente. Richard O’Brien, actor, compositor y creador de El show de terror de Rocky, fue uno de los primeros en hacerlo y destacó tanto su talento como su personalidad: “Es con un corazón excepcionalmente triste y los ojos empañados que comparto estas palabras. Tim Curry era un hombre maravilloso por naturaleza, que además era un gran intérprete y entendía la diferencia entre ambos logros. Fue un privilegio y una alegría conocerlo y trabajar con él. Descansa en paz, querido Tim”.

ESO (Miniserie televisiva de dos episodios) │ Director: Tommy Lee Wallace, 19920 ı Foto: Especial

Por su parte, Michael McKean, actor que compartió créditos con Curry en Clue: El juego de la sospecha, recordó: “Mi última conversación con Tim fue sobre la vida, el amor y la risa. El terrible estado físico en el que se encontraba ahora ha terminado. Una bendición fue haber tenido a Tim Curry en nuestras vidas”.

MI POBRE ANGELITO 2 │ Director: Chris Columbus, 1992 ı Foto: Especial

El impacto de Curry después de Eso se explica precisamente por esa capacidad para no quedar atrapado detrás de Pennywise. El personaje lo convirtió en un referente del terror, pero su carrera posterior demostró que podía transitar por la comedia, el drama, el musical, la televisión y el cine familiar.

CONGO │ Director: Frank Marshall, 1995 ı Foto: Especial