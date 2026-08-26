El actor británico-estadounidense Tim Curry, célebre por dar vida al Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show y al aterrador payaso Pennywise en la miniserie It (1990), falleció el 25 de agosto en Los Ángeles, California, a los 80 años.

La noticia conmovió al mundo del espectáculo, pues Curry fue un intérprete versátil que brilló en teatro, cine, televisión y el doblaje, dejando una huella imborrable en la cultura popular.

A lo largo de su carrera, Tim Curry participó en producciones como Annie (1982), Legend (1985), Clue (1985), Home Alone 2 (1992) y Muppet Treasure Island (1996). También prestó su voz a personajes icónicos como Nigel Thornberry en Los Thornberrys y al Emperador Palpatine en Star Wars: The Clone Wars. Su talento lo convirtió en un actor de culto, admirado por varias generaciones y vigente actualmente.

Una de las preguntas más frecuentes tras su fallecimiento ha sido sobre su vida personal y si dejó descendencia. En La Razón te contamos si el célebre actor tuvo hijos o no.

¿Tim Curry tuvo hijos? Te contamos de la descendencia del actor

Tim Curry nunca se casó ni tuvo hijos. El actor fue muy reservado respecto a su intimidad y mantuvo su vida sentimental alejada de los reflectores.

Muere Tim Curry ı Foto: Redes sociales

Su familia murió antes que él. Por ejemplo, su padre, un capellán metodista de la Royal Navy, murió cuando él tenía 12 años; su madre falleció en 1999 a causa de cáncer; y su hermana mayor, Judith, pianista concertista, murió en 2001 por un tumor cerebral.

Tim Curry vivió otros episodios difíciles en los últimos años, pues sufrió un grave accidente cerebrovascular en 2012, por lo que el histrión vivió sus últimos años en California, siempre protegido por un círculo cercano de amigos y colegas.

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