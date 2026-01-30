Muere Catherine O’Hara, actriz que interpreta a la madre de Kevin en Mi pobre angelito

La industria del entretenimiento se viste de luto tras la muerte de Catherine O’Hara, una de las actrices más queridas y versátiles de las últimas décadas. Es reconocida por interpretar a la madre de Kevin en Mi pobre angelito, por su papel en Schitt’s Creek y por ser Delia en Beetlejuice.

Su talento para la comedia y el drama la convirtió en un ícono cultural, capaz de dejar huella tanto en la pantalla grande como en la televisión. Sus fans y colegas la recuerdan con cariño.

Muere Catherine O’Hara, actriz que interpreta a la madre de Kevin en la película Mi pobre angelito

Catherine O’Hara, actriz canadiense, falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años, confirmaron medios como TMZ y El País. Las causas de su fallecimiento aún no han sido reveladas.

Su partida marca el fin de una carrera que abarcó más de cinco décadas y que influyó en generaciones de espectadores.

¿Quién era Catherine O’Hara?

Catherine O’Hara nació en Toronto, Canadá, en 1954. Desde muy joven mostró interés por la actuación y se unió al grupo de comedia Second City, donde destacó por su ingenio y capacidad para crear personajes memorables.

Su salto a la fama internacional llegó con su papel de Kate McCallister, la madre de Kevin en la saga Home Alone (Mi pobre angelito), películas que se convirtieron en clásicos navideños y que aún hoy son parte de la cultura popular.

Participó en otras cintas icónicas como Beetlejuice (1988), donde interpretó a Delia Deetz, y en su secuela estrenada en 2024. También trabajó en Best in Show y For Your Consideration, dirigidas por Christopher Guest.

Qué triste noticia.

Catherine O’Hara ha fallecido a los 71 años.

Estamos de luto contigo, Kevin.#homealone #beetlejuice pic.twitter.com/3aFAfVM35l — Juárez Góngora (@juarezsolrac) January 30, 2026

Además de su trabajo en cine, Catherine O’Hara fue también guionista y escritora.

En televisión es recordada por su papel como Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, que le valió un Emmy y un Globo de Oro en 2020, convirtiéndose en una de las actrices más admiradas de la comedia contemporánea. Este galardón se añadió al que ya había conseguido en 1982 como guionista del programa de comedia SCTV Network 90.

Catherine O’Hara dio voz a la memorable Sally en la película The Nightmare Before Christmas (1993) de Walt Disney Pictures.

En 2025 fue nominada nuevamente a un Globo de Oro por su participación en la serie de Apple TV+ llamada The Studio, creada por Seth Rogen y Evan Goldberg, demostrando que su talento seguía vigente hasta el final de su vida.