Globos de Oro 2026: Minuto a minuto de los premios de cine y TV

Llegó el momento de la premiación de los Globos de Oro 2025, evento que celebra lo mejor del cine y la televisión que se ha visto desde el año pasado hasta ahora.

Con personalidades como Guillermo del Toro, Jacob Elordi, Ariana Grande, entre otros, la ceremonia de los Globos de Oro pinta para ser memorable, nuevamente bajo la conducción de Nikki Glasser por segundo año consecutivo.

Minuto a minuto de los Globos de Oro 2026

Aquí te compartimos el minuto a minuto de cómo se vive esta entrega de galardones que nos ayuda a comprender el rumbo de las producciones en la industria del entretenimiento.

15:00 horas- Comienzan a desfilar las primeras personalidad en la alfombra roja de los Globos de Oro. La ceremonia se lleva a cabo una vez más en el Beverly Hilton, ubicado en el exclusivo vecindario de Beverly Hills, en California.

