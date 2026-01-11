Globos de Oro 2026: Los mejores looks de la alfombra roja en los premios

Los Globos de Oro no solo son uno de los momentos más importantes para las producciones que marcaron tendencia este año dentro de la industria del entretenimiento, también son un escápate de moda y estilo.

Como en años anteriores, alfombra de los Globos de Oro llega como una demostración de las nuevas tendencias que impactarán este año, siendo portadas por artistas de talla internacional como Jacob Elordi y Ariana Grande, entre otros.

A pesar de que este año contaremos con la ausencia de personalidades como Cinthya Erivo, quién no pudo asistir al evento por por otros compromisos en su agenda, la alfombra roja emociona a miles de fanáticos de diversas estrellas.

Looks de los Globos de Oro 2026

Esta temporada de los premios, se espera poder ver un poco de todo. Desde texturas y colores metálicos como atuendos con mucho volumen y también el blanco, siguiendo al color del año.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone en los Globos de Oro ı Foto: AP

Priyanka Chopra y Nick Jonas

Priyanka Chopra y Nick Jonas en los Globos de Oro ı Foto: AP

LISA

Lisa en los Globos de Oro ı Foto: Reuters

Snoop Dog

Snoop Dogg en los Globos de Oro ı Foto: AP

Las primeras mujeres en aparecer en la alfombra destacaron por looks con siluetas clásicas pero elementos que destacaran. Desde un ensamble para añadir volumen, hasta texturas o colores llamativos

Maura Higgins en los Globos de Oro 2026 ı Foto: Reuters

Laufey en los Globos de Oro 2026 ı Foto: Reuters

Saja Kilani en los Globos de Oro ı Foto: AP

Los primeros looks de moda masculina recurrieron a alternativas del clásico traje negro con pequeñas variantes que dieron de qué hablar gracias al uso de diferentes talles y largos en los sacos para ofrecer una perspectiva refrescante.

Joshua Hong en los Globos de Oro 2026 ı Foto: Reuters

Ollie Muhl en los Globos de Oro 2026 ı Foto: Reuters

Información en desarrollo