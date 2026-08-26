¿Dónde ver El show de horror de Rocky, la icónica película de culto de Tim Curry?

El show de horror de Rocky con Tim Curry

El show de horror de Rocky es una de las películas más polémicas en la historia el cine, salió en 1975 y para esa época tocaba temas adelantados a su época, sobre la libertad sexual y el travestismo.

La película era muy arriesgada para la época, sin embargo, Tim Curry aceptó el reto, sin imaginar que la cinta se convertiría en un ícono y parte del cine de culto.

¿De qué trata El show de horror de Rocky?

El show de horror de Rocky narra la historia de una pareja, Brad y Janet, quienes emprenden un viaje para visitar al Dr. Scott.

Sin embargo, en el camino el coche se descompone y llegan a un castillo a pedir ayuda, se trata de la casa del Dr Frank N’ Furter, interpretado por Tim Curry.

Este mundo que parece alejado de la realidad sorprende a Brad y Janet, quienes son recibidos por los empleados del castillo, quienes lucen aspectos distintos y además bailan y cantan.

Cuando se encuentran cara a cara con el Dr. Frank N Furter todo se vuelve más surreal, pues nunca se había visto un atuendo así, un hombre vestido con ligueros y corsé.

Además, se encuentran con el Dr. creó un hombre guapo y musculoso, Rocky, para complacer sus deseos sexuales.

La trama continúa llena de intriga, de encuentros íntimos inesperados entre los personajes y un final que nadie se imagina que tiene que ver con el descenlace del personaje del Dr. Frank N Furter.

¿Dónde ver El show de horror de Rocky?

El show de horror de Rocky se puede ver a través del streaming en la plataforma de Disney+, por lo que para acceder a la película hay que tener una suscripción a este servicio.

La película se encuentra disponible solo en su idioma original, en inglés con subtítulos en español, no está doblada, para que los fans aprecien mejor las canciones y las interpretaciones en el idioma original.

Tim Curry dio vida a Dr Frank N'Furter en El show de horror de rocky ı Foto: Especial

Elenco de El show de horror de Rocky

Dr. Frank N’ Furter - Tim Curry

Riff Raff - Richard O’Brien

Janet Weiss - Susan Saradon

Brad Majors - Barry Bostwick

Magenta - Patricia Queen

Rocky - Peter Hinwood

Dr. Scott - Jonathan Adams

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